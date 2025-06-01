中橫公路東段天祥至太魯閣 6月起交管每日放行5次

台八線中橫公路太魯閣口到天祥因震後重建，每日白天放行五時段，夜間封閉。（記者王錦義攝）

2025/06/01 17:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕台八線中橫公路東部大禹嶺至太魯閣路段，去年受到0403地震及颱風多次侵襲重建中，公路局東區養護工程分局指出，天祥至太魯閣口，亦即台八線167.7到184.5公里處，端午連假後6月起，每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，分五時段放行，晚間6點半到翌日上午7點進行夜間封閉。

公路局東工分局太魯閣工務段指出，台八線天祥至太魯閣口路段，原則採7到8點、10點、12到下午1點、3點、5到5點半，分五次放行，10點及下午3點這二次放行時間，以當次放行前抵達工區停等的車輛全數通過為原則；天祥東端及太管處砂卡礑隧道東口等二處管制柵門，在下午5點半至6點半關閉，禁止車輛進入。

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台八線179.5公里白沙一橋西端、180.5公里寧安橋西端、183.1公里長春橋附近三處災修工區，每日8點至下午4點原則機動管制，放行時前、後工區互相配合並以當次放行前抵達兩端工區停等車輛全數通過為原則，隨後即封閉繼續管制。太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，太魯閣往天祥西行方向，由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→長春隧道→天祥；天祥往太魯閣東行方向由台八線→長春隧道→太魯閣口。

另外，天祥到關原、台八線114到167公里路段，除三處災修工區路段除，原則於上午6點到下午4點半開放通行；台八線關原合歡派出所前及天祥西端二處管制柵門，在下午4點半到6點半關閉，禁止車輛進入進行夜間封閉；台八線126.9神木附近、134.8新白楊路段與158.8西寶附近三處災修工區以逐段方式施工，每日8至16點採整點放行一次。

太魯閣工務段特別提醒，通行大禹嶺至太魯閣口、全程約74公里的用路人，大禹嶺往太魯閣東行最遲建議於當日下午5點前抵達天祥，以免錯過天祥五點半放行時間；太魯閣往大禹嶺西行最遲建議於下午3點通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以免錯過天祥4點半放行時間。

台八線中橫公路太魯閣口到天祥因震後重建，每日白天放行五時段，夜間封閉。（公路局東工分局提供）

台八線中橫公路太魯閣口到天祥因震後重建，每日白天放行五時段，夜間封閉。（公路局東工分局提供）

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