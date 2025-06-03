滯留鋒明日持續影響！各地短延時強降雨 南部今晚明晨防豪雨

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/06/03 18:53

〔記者林志怡／台北報導〕今年入梅後首波滯留鋒面今日通過台灣上空，為各地帶來強降雨。中央氣象署指出，這波鋒面明日將持續影響台灣，各地仍需注意短延時強降雨，且受鋒面後的東北風影響，北部等地區白天氣溫略降，但隨著鋒面遠離，各地將逐步恢復午後雷雨為主的天氣型態，氣溫也將逐日回升。

今年首波滯留鋒面今日中午起陸續影響台灣各地，中央氣象署預報員林定宜指出，明日全台將持續受到滯留鋒影響，各地仍容易有短延時強降雨出現，且中南部、花東地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部則以短暫陣雨為主。

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此外，今晚至明日清晨期間，南台灣雨量可達局部豪雨等級，且明日西半部地區、東南部、午後各地山區需注意局部大雨發生。

隨著鋒面持續往南移動，預計在週四抵達巴士海峽，但因為距離台灣陸地區域仍相當近，各地仍會有短延時強降雨出現，其中東半部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，另宜蘭、花蓮、午後各地山區雨量可達局部大雨。

林定宜說，週五、週六雖鋒面遠離，但因為台灣周邊轉為偏南風的環境，南部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

週日至下週一台灣周邊環境進一步轉為西南風，清晨中南部地區有局部短暫陣雨，白天各地晴到多雲，午後有短暫雷陣雨；下週二僅花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，林定宜說，受到鋒面通過後帶來的東北風影響，明日北部、東北部、東部白天氣溫略下降至25至27度，其他地區則落在28至31度，降幅較不明顯，且隨著鋒面遠離，氣溫週四起就會逐步回升，並恢復較暖熱的狀態。

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

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