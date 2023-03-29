廣東現H3N8病例 專家：禽流感恐再催生大流行

中國廣東省報告一名56歲女性感染H3N8禽流感，官方展開密接者追蹤調查，目前認為本次應為個案。但專家們示警，禽流感病毒可能催生下一次人類大流行病。此為示意圖。（歐新社）

2023/03/29 17:59

〔中央社〕中國廣東省報告一名56歲女性感染H3N8禽流感，官方展開密接者追蹤調查，目前認為本次應為個案。但專家們示警，禽流感病毒可能催生下一次人類大流行病。

廣東省疾控中心官網3月26日發布，中山市報告1例H3N8病例，病例為56歲女性，有多發性骨髓瘤等基礎病史，發病前有活禽暴露史，家周邊有野禽活動史。中國疾控中心對病例標本檢驗，結果為H3N8禽流感病毒核酸陽性。

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廣東疾控中心表示，已指導中山市展開流行病學調查、密接者追蹤管理、涉疫場所排查、現場消殺等疫情處置工作。目前密切接觸者均未發現異常情況。專家研判認為，本次出現的病例為偶發個案，現階段該病毒傳播風險低。

陸媒21財經報導，中國和澳洲兩國科學家透過分析近50年的動物流感記錄後指出，下一次席捲人類的大流行病可能是由一種在動物身上製造的新流感病毒株引起的，而人類對這種病毒幾乎沒有免疫力。

這一研究由復旦大學和雪梨大學合作，近期發表在「One Health」期刊雜誌上。兩國科研團隊創建了一個包含1970年至2016年逾7萬則動物流感記錄的數據庫，對這些病毒在時間和空間上的趨勢進行了深入研究。它提供了一個框架，以檢測和跟蹤有可能在人類群體中出現的動物病毒爆發。

報導指出，今年3月以來，歐洲、日本和美國等地區爆發禽流感，世界第8大禽產品出口國阿根廷也出現禽流感疫情。同時，2月下旬，柬埔寨衛生部門報告了兩起由甲型H5N1禽流感病毒引起的人類感染病例，其中第2例病例是第1例的家庭接觸者。

研究人員得出結論，禽流感可能是下一個新的大流行毒株的來源。禽流感有著非常多種的亞型，而鳥類是它們的天然宿主，這增加了禽流感成為人畜共患病的可能性。

中國科學院院士高福曾表示，通常情況下禽流感病毒不易深入人的下呼吸道，即使抵達也會被組織黏液束縛住，難以傳播。但不排除有一些禽流感病毒有結合人體相關受體的能力，H3N8就是其中的一種。

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