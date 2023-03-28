拜登到訪前夕 北愛爾蘭恐攻威脅等級升至「嚴重」

北愛爾蘭最近情勢不安穩，英國情治單位決定將北愛的恐攻威脅等級升至「嚴重」。圖為2月23日，兩名武裝警員在北愛爾蘭城鎮奧馬（Omagh）執勤。（法新社）

2023/03/28 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國今（28）日將北愛爾蘭的恐攻威脅等級自「重大」（Substantial）提升至「嚴重」（Severe）級別，這可能會對美國總統拜登（Joe Biden）下個月訪問北愛爾蘭的行程造成影響。

根據英國安全局（MI5）的定義，英國本土的恐怖活動威脅等級由輕至重共分為低等（Low）、中等（Moderate）、重大（Substantial）、嚴重（Severe）、危急（Critical）5個級別，而「嚴重」即代表很有可能會發生攻擊事件。

請繼續往下閱讀...

美國有線電視新聞網（CNN）報導，北愛爾蘭事務大臣希爾頓-哈里斯（Chris Heaton-Harris）表示，將威脅等級提升是在「與北愛爾蘭相關恐怖主義有關活動增加」之後做出的決定，其中包括上個月一名警察險些被殺害的事件，不過希爾頓-哈里斯強調，民眾雖然應該保持警惕，但不需為此太過驚慌。

《路透》指出，美國總統拜登此前透露他4月將造訪北愛爾蘭；另外前總統柯林頓（Bill Clinton）以及他的妻子希拉蕊（Hillary Clinton）也將會出席北愛爾蘭「耶穌受難日協議」（The Good Friday Agreement）簽訂25週年的紀念活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法