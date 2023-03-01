脫歐後北愛貿易爭端 英國歐盟達協議

英國首相蘇納克與歐盟執委會主席馮德萊恩（右），二月廿七日為達成新的北愛爾蘭貿易規範握手言歡。（法新社）

2023/03/01 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國首相蘇納克與歐盟執委會主席馮德萊恩上月廿七日針對北愛爾蘭貿易安排達成新協議，讓英國脫歐引發雙方多年的摩擦有望結束，並在烏俄戰爭加劇歐洲地緣政治風險之際，允許雙方擴大合作。蘇納克在聯合記者會上說，「我們的關係開始了新篇章」。

英相：英貨入北愛免檢查 終結多年貿易摩擦

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根據二○二○年的英國脫歐協議，英國同意避免在歐盟成員國愛爾蘭及隸屬英國的北愛爾蘭之間製造「硬邊界」，保持愛爾蘭和北愛之間的邊界開放，因為開放邊界是北愛和平進程的基礎，英歐雙方擔心硬邊界將引發北愛教派緊張，然而此舉形同讓北愛留在歐盟單一市場，遵守不同於英國的海關規則，引發北愛支持英國統治的統一派及倫敦疑歐派人士的不滿。

英國前首相強森威脅，除非歐盟同意大幅修改原始的「北愛爾蘭協定」，否則英國將片面制定新協定，此立場導致雙方外交關係惡化，並可能引發更廣泛的貿易戰。協助促成一九九八年「貝爾發斯特協議」的美國敦促英歐達成新協定，避免北愛統一派及希望與愛爾蘭共組政治聯盟的共和派爆發衝突，破壞該和平協議。

蘇納克與馮德萊恩在溫莎堡會面，馮德萊恩讚揚新達成的「溫莎架構」是歷史性協議，將確保「更強大的歐英關係」，以應對烏俄戰爭、氣候變遷等共同挑戰。蘇納克說，「這攸關北愛爾蘭的穩定，同時顯示持續數世紀的（英國）聯盟能夠且將延續下去」。美國總統拜登讚揚新協定是確保得來不易的和平「關鍵一步」。

「溫莎架構」將為來自英國其他地區的貨物成立「綠色」免檢查通道，這些產品將留在北愛，不會流入愛爾蘭及歐盟單一市場，同時不阻礙英國治權內的自由貿易流動。至於經由北愛輸往愛爾蘭的貨物則成立單獨檢查流程的「紅色」通道。英國核准的食物與藥品將在北愛全面供應，該協定也限制，而非撤銷歐洲法庭對相關安排的監督。

蘇納克說，英國政府將有權阻止北愛議會不同意的歐洲法律，同時有權制定北愛的國家補貼與增值稅規則，這是前協議所沒有的。分析師說，歐盟做出有意義的讓步，但或許不足以說服北愛的民主統一黨（DPU）。DPU堅拒原始的協定，並因此拒絕重回權力共享的北愛政府。北愛統一派新芬黨則敦促DUP結束對權力分享政府的杯葛，讓政治得以運作。

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