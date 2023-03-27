英國男揚言「中獎會讓女兒笑不出來」 離奇死亡後彩券真中2.8億

英國一名男子曾在生前向女兒表示，若有天中獎「會讓她笑不出來」，結果一語成讖，男子發生意外死亡，而他最後一次購買的彩券竟真中了790萬英鎊（約新台幣2.8億）的大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/03/27 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕許多人買彩券都渴望能中億萬頭獎，並從此享受優渥無虞的生活，不過即便幸運中獎，也並非就此能過上幸福快樂的生活。英國一名經常購買彩券的男子，曾向女兒表示若有天中獎「會讓她笑不出來」，結果竟一語成讖，男子突發意外死亡，而他生前最後一次購買的彩券，竟真的中了790萬英鎊（約新台幣2.8億元）的大獎。

綜合外媒報導，英國在2021年的一起樂極生悲的中獎事件，近期再度被不少人提起。當時住在英國蘇格蘭北拉納克郡威蕭（Wishaw）的59歲男子吉倫（Andrew Gillon），多年來一直有固定購買彩券的習慣，然而他2021年12月去拜訪朋友時，不小心從樓梯跌倒，還當場摔斷脖子，事後緊急送醫接受手術，然而仍於去年1月7日不幸去世。

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面對吉倫不幸意外身亡的噩耗，他的女兒麗莎（Lisa Thomas）對此傷心欲絕，並準備為其處理後事，不過就此時，她突然接獲父親購買的彩券中獎的消息。據報導指出，吉倫生前最後一次購買的郵編彩券（Postcode Lottery），中了790萬英鎊的大獎，雖然開獎後吉倫已去世，但麗莎仍被獲准代領這份高額獎金。

不過麗莎受訪時表示，她在得知這件事情後的第一反應是非常震驚，因為她曾在父親生前嘲笑其彩券中獎的美夢，但父親當時反而對開玩笑表示，「等到我中獎的那天，會讓妳笑不出來」，而現在她確實笑不出來，領獎時心情也是五味雜陳。麗莎還提到，會善用父親這份「最後的禮物」，並計畫遵從父親的遺志，把這筆錢拿去美國佛州度假，「那裡是我結婚的地方，和爸爸在那裡有過許多美好回憶」。

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