英國通膨飆破10％ 工會將領13萬人上街抗議

英國PCS工會預告將在4月底發起13萬人的大規模罷工。（美聯社）

2023/03/28 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕隨著英國通膨越發嚴重，公共和商業服務聯盟（PCS）日前針對薪資、工作機會、養老金以及工作條件等面向，宣布將於4月28日進行約13萬人的大規模罷工。對此，政府表示將把心力放在緩解全國家庭壓力，呼籲工會取消罷工。

綜合外媒報導，英國自去年以來，各地出現大量勞工走上街頭，抗議社會經濟體系的不公。先前代表公務員的公共和商業服務聯盟（PCS）才因薪資糾紛，約1000名護照處理職員決定在4月3日至5日進行罷工。雖然資方提出願意加薪2%，然而如今英國通膨已飆破10%，勞工們則嚴正拒絕資方所提方案。

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而近日，PCS工會又再度發表聲明，表示會有約13萬名工人在4月28日走上街頭。PCS主訴加薪10%、提供更合理的養老金、工作保障以及不裁員的條款。工會秘書長馬克．瑟沃特卡（Mark Serwotka）坦言，知道大規模的罷工一定會造成嚴重破壞，但全國性的行動會強迫政府聽到人民的訴求。他直言，部長們只有用錢才能把爭端搬到檯面上解決。

對於這些日子的罷工壓力，政府說工會要求無法承受的24億英鎊（約新臺幣896億元）。一位發言人表示，隨著生活成本的飆升，政府的重點是緩解全國家庭的壓力，而不是擺平這些示威遊行，呼籲PCS工會取消罷工。

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