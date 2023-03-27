英國最大陸上油田驚傳漏油！ 200桶儲油層液體流入普爾港

英國最大陸上油田於26日發生漏油事故，並造成約200桶包括石油在內的儲油層液體洩漏至多塞特郡普爾港（Poole Harbour）。（圖擷取自@BBCBreakfast推特）

2023/03/27 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國最大陸上油田在當地時間26日驚傳發生漏油事故，約有200桶包含石油的儲油層液體洩漏至普爾港（Poole harbour）水域中，而當局也立即宣布發生重大事故，並特別敦促民眾不要在普爾港或周邊地區進行游泳等水上活動。

綜合外媒報導，這起漏油事件發生在英國多塞特郡的懷奇油田（Wytch Farm）一處井場，該設施自2011年起由英法石油公司佩朗科（Perenco）接管營運，每天生產約1.4萬桶石油。而據該公司在26日表示，約有200桶儲油層液體洩漏至多塞特郡普爾港，不過洩漏目前已獲得控制，並將展開調查。

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懷奇油田總經理戴伊（Franck Dy）發布聲明，「任何洩漏都是極其嚴重的事件，將展開全面調查以確定來龍去脈」，並提到清理工作正在進行中。普爾港營運委員會主管斯圖爾特（Jim Stewart）也表示，當局已宣布發生重大事件，並成立黃金指揮部，「任何與外洩物接觸到的人應該立即使用肥皂與水清洗，若接觸到眼睛應該用水沖洗」。

另據報導指出，普爾港為歐洲最大天然港口，是許多野生涉禽（泛指在水體岸邊涉水生活的長腳鳥類）的家園，並已被指定為具特殊科學價值地點。

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