俄羅斯將在白俄羅斯部署核武 1996年後首次

2023/03/26 03:54

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭今天宣布，已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。這是自90年代中期以來，莫斯科首次在境外部署此類武器。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）宣布上述消息之際，俄國與西方的關係因烏克蘭戰爭日益緊張，部分俄國評論人士也揣測，莫斯科可能發動核攻擊。

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蒲亭告訴國營電視台，長期以來，白俄總統總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）已多次提出在其境內部署戰術核武的問題。白俄羅斯與波蘭接壤。

蒲亭強調，「這樣做並沒有什麼不尋常…美國數十年來一直在做這種事。他們長期一直在盟國領土部署戰術核武。」

「我們將採取同樣行動。我也要強調，這仍會在不違反我方義務的情況下，不違反我們在禁止核武擴散相關國際義務的情況下進行。」

蒲亭並未說明這些武器何時會運送至白俄羅斯。戰術核武是指在戰場上用於特定目標的核武。

他指出，莫斯科將在7月1日前完成建造位於白俄境內的戰術核武儲存設施，且莫斯科不會將武器實際控制權移交給明斯克。

美國國務院與五角大廈尚未對此做出回應。

目前莫斯科已在白俄部署10架可攜帶戰術核武的飛機，並已向明斯克提供可用以發射核武的伊斯坎德（Iskander）戰略飛彈系統。

據報導，1991年蘇聯解體時，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克4個新獨立國家都有核武部署。1992年5月，四國商定所有核武都將以俄羅斯為基地，其他三國隨後於1996年完成核彈頭轉移工作。1120326

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