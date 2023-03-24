法國強推年改百萬人怒上街頭 波爾多市政廳遭火燒

法國百萬人上街抗議，反對政府強推年金改革。（歐新社）

2023/03/24 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國日前強行通過年金改革，引發人民怒火。昨（23日）上演第九度全國動員，也是法案通過後首次的全國抗爭，據統計超過百萬人走上街頭，其中巴黎抗議人數來到近12萬人，創下歷史新高。另外晚間更傳出，波爾多市政廳遭不明人士放火燒，但火勢很快被消防員撲滅，警方在這波示威中逮捕了約172人。

綜合外媒報導，法國日前強行通過年金改革法案，將退休年齡從62歲提高至64歲，而總統馬克宏所發表的演說，更是提油救火，讓人民怒火延燒。23日超過百萬人走上街頭抗議，據內政部數據顯示上街遊行的人數約有108萬人，而法國總工會所統計的人數更是多達350萬人，巴黎警察局公布的首都抗議人數則達到11萬9千人，是一月底抗議爆發以來的最高數字。

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警方為了驅離聚會民眾，向抗議人士發射催淚瓦斯，部分地區爆出警民激烈衝突的事件，其中不乏警察遭襲擊失去意識、人民被閃光彈擊中後拇指截肢等，全國約有172人遭到逮捕，其中包含在巴黎逮捕的33人，抗議活動一直持續到深夜，西南部城市波爾多傳出市政廳前門被縱火，雖然火勢很快被控制，但目前尚未找到縱火者。

對於全國動員抗爭，總理伊莉莎白．博恩（Élisabeth Borne）在推特寫道，表達不滿是人民權利，然而如今的暴力與破壞是不可被接受的；激進左派參議員呂克．梅蘭雄（Luc Mélenchon）則呼籲馬克宏撤銷該法，表示法國正在走向專制主義，總統堅持年金改革的立場，卻沒能讓人民相信這項改革的必要性。

FRANCE - The town hall of Bordeaux is burning. All of France is burning. Your media is virtually silent.



Rage is as contagious as a virus. They don’t want you to know. And now you do ????



pic.twitter.com/zW0LyiNxD2 — Bernie's Tweets （@BernieSpofforth） March 23, 2023

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