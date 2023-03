法國強推年改百萬人怒上街頭 波爾多市政廳遭火燒

2023/03/24 11:11

〔即時新聞/綜合報導〕法國日前強行通過年金改革,引發人民怒火。昨(23日)上演第九度全國動員,也是法案通過後首次的全國抗爭,據統計超過百萬人走上街頭,其中巴黎抗議人數來到近12萬人,創下歷史新高。另外晚間更傳出,波爾多市政廳遭不明人士放火燒,但火勢很快被消防員撲滅,警方在這波示威中逮捕了約172人。

綜合外媒報導,法國日前強行通過年金改革法案,將退休年齡從62歲提高至64歲,而總統馬克宏所發表的演說,更是提油救火,讓人民怒火延燒。23日超過百萬人走上街頭抗議,據內政部數據顯示上街遊行的人數約有108萬人,而法國總工會所統計的人數更是多達350萬人,巴黎警察局公布的首都抗議人數則達到11萬9千人,是一月底抗議爆發以來的最高數字。



警方為了驅離聚會民眾,向抗議人士發射催淚瓦斯,部分地區爆出警民激烈衝突的事件,其中不乏警察遭襲擊失去意識、人民被閃光彈擊中後拇指截肢等,全國約有172人遭到逮捕,其中包含在巴黎逮捕的33人,抗議活動一直持續到深夜,西南部城市波爾多傳出市政廳前門被縱火,雖然火勢很快被控制,但目前尚未找到縱火者。

對於全國動員抗爭,總理伊莉莎白.博恩(Élisabeth Borne)在推特寫道,表達不滿是人民權利,然而如今的暴力與破壞是不可被接受的;激進左派參議員呂克.梅蘭雄(Luc Mélenchon)則呼籲馬克宏撤銷該法,表示法國正在走向專制主義,總統堅持年金改革的立場,卻沒能讓人民相信這項改革的必要性。

FRANCE - The town hall of Bordeaux is burning. All of France is burning. Your media is virtually silent.



Rage is as contagious as a virus. They don’t want you to know. And now you do ????



