法國總統強行通過年金改革 在野黨提不信任案盼撤銷法案

法國總統強行通過年金改革引發人民極度不滿。（彭博）

2023/03/20 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕法國政府強行通過年金改革引發人民暴動，民眾連續3晚走上街頭，暴力抗爭中有數百人遭到逮捕，對此總統馬克宏仍然堅定改革年金的立場，而在野黨派紛紛提出不信任案，若通過則法案需要撤銷，且內閣必須請辭。

綜合外媒報導，法國政府推動年金改革項目，將退休年齡延後至64歲引發全國人民不滿。16日，法國總統馬克宏因擔心年金改革一案可能無法得到足夠的票數，決定利用憲法第49.3條繞過議會，在未經國民議會投票的情況下，強行推動法案，引爆國民不滿。

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人民連續三晚上街遊行抗議，數百人在這波暴力抗爭中被捕，讓人想起2018年因高油價而暴發的黃背心抗議活動。對此，馬克宏仍堅定推動改革的信念，他認為在幾個月的政治與社會協商，以及超過170小時的辯論後，希望年金改革能夠走完它的民主之旅。

面對人民的怒火，在野黨的中間派團體Liot提出一項多黨不信任案，左翼聯盟Nupes加入背書。數小時後，極右派國民聯盟（Naational Rally）也發起了不信任案，一但不信任動議通過，內閣就必須請辭，而法案也要撤銷。

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