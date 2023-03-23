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    俄軍T-90M主戰車被烏軍打爆、不堪一擊 拆解還發現中國零件

    2022年7月，一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90М主戰車（MBT）被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品。（路透）

    2022年7月，一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90М主戰車（MBT）被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品。（路透）

    2023/03/23 17:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏開戰以來，不時傳出俄國引為為傲的最新主戰車T-90M「突破-3」（Proryv-3）遭烏軍轟爆，甚至被繳獲，其中還發現中國製零件。不過，曾任俄國總統、總理，現為俄國聯邦安全會議副主席的梅德維傑夫23日宣稱，T-90M是當今世界上最好的主戰車（MBT），其技戰術參數凌駕德國的「豹式」、英國「挑戰者」和美國的「艾布蘭」戰車之上

    俄新社（RIA Novosti）報導，梅德維傑夫接受俄國主要媒體採訪時說：「T-90M『突破式』是我們最新型戰車，在我看來是現在世界上最好的主戰車，其技戰術參數肯定比豹式、挑戰者、艾布蘭更好。」

    據梅德維傑夫介紹，T-90M「機動性強、速度快，而且性能非常好」。

    去年5月間，Т-90М出現在烏克蘭的哈爾科夫，曾被視為普廷的壓箱寶之一，不料隨後就在推特上傳出畫面，一輛Т-90М主戰車在哈爾科夫附近首次被烏克蘭部隊打爆，當場變成一大塊焦黑的廢鐵。

    據自由亞洲電台（RFA）報導，日前烏克蘭軍方指出，迄今俄羅斯已經在烏克蘭至少損失了15輛T-90M，俄軍號稱最先進的主戰車T-90M，其「無敵」和「完美」的神話已被烏軍打破。

    報導稱，拆解繳獲的T-90M後發現，在西方制裁下，俄軍竟要「舊車扮新車」，當中更有以中文簡體字樣的中資「高芯科技」探測零件，再加上美國證實中國彈藥被用在烏克蘭戰場，有專家分析憂慮，俄軍堅決打持久戰，中國也全面加大投入軍工產業，在中國領導人習近平與俄國總統普廷會面後，中俄的軍事合作發展恐「無底線」。

    烏軍拆解繳獲的Т-90М發現，裡面使用中國製零件與晶片。（取自烏克蘭國防部）

    烏軍拆解繳獲的Т-90М發現，裡面使用中國製零件與晶片。（取自烏克蘭國防部）

    去年5月，一輛Т-90М在哈爾科夫附近首次被烏軍打爆，當場變成一大塊焦黑的廢鐵。（取自推特@UAWeapons）

    去年5月，一輛Т-90М在哈爾科夫附近首次被烏軍打爆，當場變成一大塊焦黑的廢鐵。（取自推特@UAWeapons）

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