烏軍又賺到！ 俄軍T-90A主戰車遭拖走「化為烏有」

2022/05/17 23:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭遇頑強抵抗,損失慘重,許多軍車還被烏軍擄獲重新使用,近日俄軍一輛T-90A主戰車遭烏軍拖走的影片在網路引發熱議,網友見狀直呼「有夠爽的軍事升級」。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)在推特分享一段影片指出 烏軍用T-72戰車拖走一輛擄獲的俄軍T-90A主力戰車,短短10秒影片可見,這輛T-90A外觀似乎沒有受什麼損傷,烏軍又能「化為烏有」回收再利用。

網友看完影片也笑說「俄軍武器只有兩個下場:化為烏有 或 化為烏有」、「有夠爽的軍事升級」、「違泊!拖走!」、「T72andT72升級版」、「拖拉機累了。需要休息」。

Video of a captured Russian T-90A tank being pulled by a Ukrainian tank.https://t.co/iQjTpckWkw pic.twitter.com/3zWWaENf9K