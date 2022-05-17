烏軍又賺到！ 俄軍T-90A主戰車遭拖走「化為烏有」

近日俄軍一輛T-90A主戰車遭烏軍拖走的影片在網路引發熱議，網友見狀直呼「有夠爽的軍事升級」。（圖取自推特）

2022/05/17 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭遇頑強抵抗，損失慘重，許多軍車還被烏軍擄獲重新使用，近日俄軍一輛T-90A主戰車遭烏軍拖走的影片在網路引發熱議，網友見狀直呼「有夠爽的軍事升級」。

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特分享一段影片指出 烏軍用T-72戰車拖走一輛擄獲的俄軍T-90A主力戰車，短短10秒影片可見，這輛T-90A外觀似乎沒有受什麼損傷，烏軍又能「化為烏有」回收再利用。

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網友看完影片也笑說「俄軍武器只有兩個下場:化為烏有 或 化為烏有」、「有夠爽的軍事升級」、「違泊！拖走！」、「T72andT72升級版」、「拖拉機累了。需要休息」。

Video of a captured Russian T-90A tank being pulled by a Ukrainian tank.https://t.co/iQjTpckWkw pic.twitter.com/3zWWaENf9K — Rob Lee （@RALee85） May 17, 2022

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