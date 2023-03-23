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    加拿大2022年人口增加105萬人 創紀錄

    加拿大2022年的年度人口增長數達105萬人，創下該國歷史紀錄。圖為蒙特婁國際機場。（彭博）

    加拿大2022年的年度人口增長數達105萬人，創下該國歷史紀錄。圖為蒙特婁國際機場。（彭博）

    2023/03/23 09:40

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大統計局22日公布2022年人口統計資料，資料顯示，加拿大人口在2022年的年度人口增長數達105萬人，創下該國歷史紀錄。

    加拿大統計局表示，加拿大人口在今年1月1日時為3956萬6248人，而從去年1月1日到今年1月1日為止，加拿大增加了105萬110人，同時也是加拿大歷史上首度有年度人口增長數突破百萬大關。加拿大統計局統計人口增長數時，新生兒、獲得永久居留權的移民以及非永久居民都在統計區間內。

    而此次人口增長與國際移民高度相關，加拿大統計局指出，加拿大在2022年迎來43萬7180名移民，非永久居民則增加60萬7782人。統計局報告中指出：「上述兩項數字都是有記錄以來的最高，反映出更高的移民目標，以及處理移民申請破紀錄的一年。」2022年人口年增率達到2.7%，也是自從1957年的3.3%以來的新高。1957年的人口年增率與戰後嬰兒潮期、1956年匈牙利革命後的大量難民移民有關。

    根據《路透》報導，加拿大依靠大量移民來推動經濟發展以及減輕人口老化影響，自從總理杜魯道（Justin Trudeau）率領的自由黨政府2015年上台之後，大幅增加移民數量，例如受到烏俄戰爭、阿富汗政局不穩以及土耳其敘利亞強震等事件影響的難民，加拿大政府都廣為接納。

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