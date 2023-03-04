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    中國被控干預加拿大大選 杜魯道拒絕公開調查

    加拿大聯邦政府近日多次針對中國干預加國內政提出警告，國會更通過議案要求政府進行公開調查，但加拿大總理杜魯道3日出席活動時卻拒絕進行公開調查，還稱目前在進行的調查已經足夠。（路透）

    加拿大聯邦政府近日多次針對中國干預加國內政提出警告，國會更通過議案要求政府進行公開調查，但加拿大總理杜魯道3日出席活動時卻拒絕進行公開調查，還稱目前在進行的調查已經足夠。（路透）

    2023/03/04 09:26

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大聯邦政府近日多次針對中國干預加國內政提出警告，國會更通過議案要求政府進行公開調查，但加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）3日出席活動時卻拒絕進行公開調查，還稱目前在進行的調查已經足夠。

    加拿大媒體近期直指中國持續干預加國選舉，包含加國最大反對黨保守黨及支持自由黨杜魯道政府的新民主黨，都主張全面公開調查，2日時加拿大國會更通過議案，要求政府進行公開調查，但先前總理杜魯道卻始終未表態。

    儘管民調也顯示，過半受訪民眾認為，杜魯道政府回應中國2018年底關押加拿大公民疑做「人質外交」籌碼、2019和2021年干預選舉等事件上「不夠強硬」，但當地時間週五杜魯道被問及此事時，拒絕進行公開調查，並稱目前進行的調查已經足夠，他表示中國雖然有一些干預的舉動，但根據調查並未影響選舉結果。

    雖然一名前高官羅森伯格（Morris Rosenberg）也發布調查報告，內容跟杜魯道說的一致。但保守黨黨魁波利耶夫（Pierre Poilievre）質疑調查報告不可信，並稱羅森伯格曾在杜魯道已故父親的基金會任職，且該組織還曾收受中國富商的捐款。報導指該基金會已於日前將款項退還。

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