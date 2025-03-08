魯比歐和馬斯克被爆當面大吵！川普不耐回應了

美國國務卿魯比歐傳出與領導政府效率的馬斯克，週四在內閣會議上當面發生衝突，川普介入，並為魯比歐辯護，才結束火爆場面。圖為2月28日魯比歐和川普在白宮會議畫面。（歐新社資料照）

2025/03/08 08:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與主管政府效率部（DOGE）的富商馬斯克（Elon Musk），傳出週四在內閣會議上當面發生激烈衝突，爭論持續一段時間後，川普介入，並為魯比歐辯護，才結束火爆場面。對此川普7日被問到此事時反駁，還指記者是「麻煩製造者」，不該問這種問題。

綜合外媒報導，這場衝突是《紐約時報》所披露，週四的內閣會議上，國務卿魯比歐坐在川普旁邊，馬斯克對他滔滔不絕的攻擊，指責他未能裁員，認為魯比歐沒有解僱任何人，並輕蔑地說，也許他唯一能解僱的是馬斯克DOGE的員工。

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魯比歐則反駁指馬斯克錯了，並稱國務院已有1500多名員工接受自願離職，並反諷馬斯克DOGE是否想重新僱用這些員工，以便可以再次解僱作秀。

在激烈爭論中，馬斯克還評論魯比歐在電視上「表現很好」，言外之意是他在其他方面並不擅長。川普則交叉雙臂，靜靜看著這場爭論，最後扮演和事佬的角色介入，他並表示，魯比歐「做得非常好」，每個人都需要共同努力。而後續馬斯克也和交通部長達菲（Sean Duffy）就管理聯邦航空管理局發生了爭吵。

川普7日被記者問到此事則表示，當時他在場，並沒有發生衝突，還指記者是麻煩製造者，不應該問這個問題，稱他們當時在討論世界盃，他表示馬斯克和魯比歐相處得很好，他們都做得非常出色，最後跟記者說「夠了」。

這場內閣會議揭露川普核心圈之間的緊張關係，雖然川普的團隊大多贊同馬斯克削減聯邦政府開支的目標，但有些人並不欣賞他混亂的做法。這次會議也發出信號，表明川普願意對馬斯克施加一些限制。

傳馬斯克（見圖）指責魯比歐沒有解僱任何人。（路透資料照）

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