降低對中國稀土依賴 CNBC：擊敗中國是加拿大目標

加拿大貿易部長伍鳳儀說，加拿大希望成為西方關鍵稀土礦的主要供應國。（彭博）

2023/03/14 23:33

〔編譯魏國金／台北報導〕許多西方政府正尋求降低對中國稀土礦的依賴，而加拿大正自詡為這些政府的解決辦法。美國財經新聞頻道CNBC報導，7大工業國（G7）去年12月宣布計畫增加稀土礦的生產，而加拿大是蘊藏量最大的國家之一，加國估計其蘊藏1510萬公噸稀土氧化物。

加拿大貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）14日接受CNBC訪問說，「我們認為稀土供應鏈韌性至關重要，而開採方式也很重要」。政府數據顯示，一個開採項目需耗費5至25年才能營運，因此加拿大當局正試圖加速相關新廠的核准程序。

請繼續往下閱讀...

報導說，許多政府越來越認知到，礦產以及其他原物料攸關國家安全，這在歐盟成為現實，因為俄國入侵烏克蘭，突顯歐盟單一依賴俄國能源的問題。歐盟執委會主席馮德萊恩本月初訪問加拿大實說，「舉例來說，歐洲稀土供應98%來自中國，歐洲必須去除這樣的依賴風險」。

當被問及加拿大是否積極想超越中國，成為西方綠色轉型關鍵材料的主要供應國？伍鳳儀說，「如果看看最近公布的一項數據，在電池生態圈領域上，加拿大現在排名第2，僅次於中國」，她補充，不久之前，渥太華還只是排名第5。

她說，「加拿大希望成為解決辦法的一部分，我們已在氫領域以及關鍵礦產開發上共同合作，跨大西洋供應鏈韌性絕對是我們正在進行的事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法