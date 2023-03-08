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    移民還是躺平? 港男欲移民加拿大 家人贈房力阻

    香港男性5日發文表示，自己計劃移民加拿大，父母卻以房產要脅，希望他打消移民念頭。（資料照）

    香港男性5日發文表示，自己計劃移民加拿大，父母卻以房產要脅，希望他打消移民念頭。（資料照）

    2023/03/08 12:42

    〔即時新聞／綜合報導〕移民還是躺平?香港一名男性5日在網上求助，稱自己本已計劃移民加拿大，父母卻以房產要脅，希望他打消移民念頭，男子遂陷入兩難處境。

    《香港01》報導，一名20歲香港男性5日於香港《LIHKG討論區》發文，表示自己是家中獨子，跟家人關係不佳，早打算移民加拿大「一去不回頭」；孰料，父母卻以留下市價約500萬元港幣（約新台幣1965萬元）房產作誘因，讓原po頓時陷入兩難，猶豫應「移民靠自己」、或是「留在香港躺平」。

    貼文引起香港網友熱議，多數人都支持男子移民加拿大，「磚頭會等人，但時間不會」、「房產不留給你這獨子難道送給陌生人？」、「如果樓主40歲才考慮房產，20歲當然移民，20年後香港房子說不定根本不值錢 」、「移民就不留給你?那就算你留港，他一樣有其他理由不留給你，到時候就兩頭空」。但也有部分網友認為，男子應留在香港，「你到加拿大無依無靠，到時候生活也未必比香港好」。

    最後男子回應，表示已下定決心移民加拿大 ，「我的立場是不貪圖房產，直接出發!二十年後的事沒人知道，我寧可靠自己探索世界，在加拿大努力生活。留港要為生活費受氣，海外不論讀書、工作應該都更加適合我」。

    香港男性5日發文表示，自己計劃移民加拿大，父母卻以房產要脅，希望他打消移民念頭。（圖截自《LIHKG討論區》）。

    香港男性5日發文表示，自己計劃移民加拿大，父母卻以房產要脅，希望他打消移民念頭。（圖截自《LIHKG討論區》）。

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