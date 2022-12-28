為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港人移民潮！香港1年淨移出11.3萬 創97年主權移交來新高

    2021年年中至今年年中，這一年來香港淨遷移11.3萬人，創1997年香港主權移交以來新高。（路透）

    2021年年中至今年年中，這一年來香港淨遷移11.3萬人，創1997年香港主權移交以來新高。（路透）

    2022/12/28 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕疑受到中國統治越來越高壓，掀起香港民眾移民潮，據最新資料顯示，2021年年中至今年年中，這一年來香港淨遷移11.3萬人，創1997年香港主權移交以來新高。

    《香港01》報導，「你會不會移民？」成為2022年香港民眾茶餘飯後時常討論的話題，香港政府統計處公布最新香港淨遷移數字，即香港居民移入減去移出人數，從2019年起已經轉為負數，2021年中至今年2022年中數字進一步擴大，高達-11.3萬人，即淨遷移11.3萬人，是1997年香港主權從英國轉交給中國以來新高，光是去年約有14.7萬人申請「良民證」作移民用途，創下22年來新高。

    有移民專家分析，香港移民潮情況持續存在，多個國家因疫情等因素有計劃收緊移民條件，故不少港人趕及在今年下半年前移民。

    港府強調11.3萬的數字涵蓋以工作、讀書及移民等各種目的進出香港的流動，但也坦承過去兩年來有14萬勞動人口流失；港府統計處今年9月就業及空缺統計報告亦顯示，多個空業出現大量空缺，當中零售業缺4995人、航空運輸業空缺3532人、金融服務（保險及退休基金除外）空缺4468、教育行業空缺更高達7905。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    今年百萬富豪移民人數 估俄中外流最多、香港第4
    2022/07/05 07:29

    今年百萬富豪移民人數 估俄中外流最多、香港第4
    成千上萬香港人出走 攜家帶眷、公司帶員工去新樂園
    2022/05/27 19:05

    成千上萬香港人出走 攜家帶眷、公司帶員工去新樂園

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    自由開講》關於放寬港澳來台定居，陸委會沒說清楚的事
    2022/05/01 12:10

    自由開講》關於放寬港澳來台定居，陸委會沒說清楚的事
    近9萬港人申請BNO簽證移民英國 逾7.6萬件獲批准
    2021/11/28 12:40

    近9萬港人申請BNO簽證移民英國 逾7.6萬件獲批准

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播