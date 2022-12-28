港人移民潮！香港1年淨移出11.3萬 創97年主權移交來新高

2021年年中至今年年中，這一年來香港淨遷移11.3萬人，創1997年香港主權移交以來新高。（路透）

2022/12/28 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕疑受到中國統治越來越高壓，掀起香港民眾移民潮，據最新資料顯示，2021年年中至今年年中，這一年來香港淨遷移11.3萬人，創1997年香港主權移交以來新高。

據《香港01》報導，「你會不會移民？」成為2022年香港民眾茶餘飯後時常討論的話題，香港政府統計處公布最新香港淨遷移數字，即香港居民移入減去移出人數，從2019年起已經轉為負數，2021年中至今年2022年中數字進一步擴大，高達-11.3萬人，即淨遷移11.3萬人，是1997年香港主權從英國轉交給中國以來新高，光是去年約有14.7萬人申請「良民證」作移民用途，創下22年來新高。

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有移民專家分析，香港移民潮情況持續存在，多個國家因疫情等因素有計劃收緊移民條件，故不少港人趕及在今年下半年前移民。

港府強調11.3萬的數字涵蓋以工作、讀書及移民等各種目的進出香港的流動，但也坦承過去兩年來有14萬勞動人口流失；港府統計處今年9月就業及空缺統計報告亦顯示，多個空業出現大量空缺，當中零售業缺4995人、航空運輸業空缺3532人、金融服務（保險及退休基金除外）空缺4468、教育行業空缺更高達7905。

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