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    近9萬港人申請BNO簽證移民英國 逾7.6萬件獲批准

    據英國內政部統計數據，自英國從1月底推出BNO簽證計劃以來，已有近9萬人提出申請，其中有超過8成的申請已獲批准。（路透）

    據英國內政部統計數據，自英國從1月底推出BNO簽證計劃以來，已有近9萬人提出申請，其中有超過8成的申請已獲批准。（路透）

    2021/11/28 12:40

    〔即時新聞／綜合報導〕香港前年6月爆發「反送中」運動，中國在去年6月底更制定《港區國安法》在港實施，引發香港一波移民潮，據英國內政部統計數據，自英國從1月底推出BNO簽證計劃以來，已有近9萬人提出申請，其中有超過8成的申請已獲批准。至於來自香港人的政治庇護申請，今年第一至第三季共有96宗。

    英國政府今年1月底起，為持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人，推出移民英國簽證計劃，符合資格的香港人都可申請移居英國，申請人在英國居住5年之後取得永久居留，6年之後可以入籍。不過目前的計劃中，BNO護照持有人的子女不能自行申請簽證，若持有護照的家人不願意申請，沒有BNO的年輕人就沒有辦法申請。

    據英國內政部統計顯示，自1月31日至9月30日以來，共接到8.88萬人申請，其中有7萬6176人的申請獲批准，包含5萬7361宗是海外申請，1萬8815宗是英國本土申請。至於來自香港人的政治庇護申請，今年第一到第三季，分別有35、39、22宗，共計96宗，不過首季時沒有人獲得批准，第二季也只有1個人獲批，第三季則是6人。至於3季下來也26宗被撤回、12宗申請被拒。

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