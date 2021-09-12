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    香港掀移民潮 去年逾萬人出走

    香港爆發一九九七年主權移交中國以來的最新一波移民潮！去年至少有一○五○○名港人移居海外，較前年暴增五成，創二○○二年以來新高。（美聯社）

    香港爆發一九九七年主權移交中國以來的最新一波移民潮！去年至少有一○五○○名港人移居海外，較前年暴增五成，創二○○二年以來新高。（美聯社）

    2021/09/12 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港前年六月爆發「反送中」運動及中國去年六月底制定《港區國安法》在港實施後，爆發一九九七年主權移交中國以來的最新一波移民潮！香港保安局十日根據警務處收到的「無犯罪紀錄證明書」（俗稱「良民證」）申請簽發件數推估，去年至少有一○五○○名港人移居海外，較前年暴增五成，創二○○二年以來新高，更是二○○六年之後首度破萬。

    香港警務處規定，「良民證」申請目的須為申請旅遊、升學、居住等各類入境簽證，或領養子嗣之用；但香港居民出境時，無須向港府申報離境原因，因此上述數字係推估而來。

    根據保安局十日數據，「良民證」申請近五年以一九年三三二五二件最多，去年則是二九二五一件，今年截至八月三十日卻已有二六三九七件。該局由申請人回應的問卷估算，香港主權移交前後一九九六至二○○二年的實際移居海外人數皆逾萬但逐年遞減，之後年度皆不到萬人且有下降趨勢，直至二○二○年大幅躍升。

    至於移居地點首選，過去五年前三名為澳洲、加拿大、美國，其中澳洲二○一七年起連續四年以二二○○至二四○○名港人移居占榜首。不過，台灣、澳門或中國大陸在「一個中國」原則下都不算國外，故移居台灣或持英國公民（海外）護照（BNO）赴英等不須出示良民證即可進入他國的人士，不包括在二○二○年推算的一○五○○人之內。

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