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    「12港人案」8人刑滿返香港 警方卻以他案續押

    「12港人案」有8人今天遭遣返香港，再遭香港警方已別案扣留。1名港人移送過程遭港警以黑罩蒙住頭部。（路透）

    「12港人案」有8人今天遭遣返香港，再遭香港警方已別案扣留。1名港人移送過程遭港警以黑罩蒙住頭部。（路透）

    2021/03/22 20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕去年8月12名香港人乘船欲離境，卻被中國海警截獲；「12港人案」中8人因「偷越邊境罪」判刑7個月，今天（22日）已刑滿出獄，分批遣返香港，卻再被香港警方以其他案為由繼續扣押。

    綜合港媒報導，今天「12港人案」中有8人分批返回香港，香港警方先安排車輛先送往元朗地區的天水圍警署完成登記手續，後再送到其他警署繼續扣押。

    8位港人包括李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟。香港警方今天表示，已接收8名嫌犯，他們在香港涉及6宗案件，將由香港警方繼續偵辦。

    香港警方指控這8人的罪名如下：


    李宇軒去年8月10日被指勾結外國或境外勢力危害國家安全罪及其他罪行被捕，獲保釋後潛離香港。
    鄭子豪涉及前年9月30日灣仔地區縱火案，案中有人於駱克道製造汽油彈，鄭子豪保釋期間潛離香港。
    嚴文謙、張銘裕、張俊富3人於前年12月8日灣仔地區被捕，被控「意圖造成身體嚴重傷害而射擊罪」，3人獲保釋後潛離香港。
    黃偉然去年1月16日被補，被控製造炸藥罪，保釋期間潛離香港。
    李子賢前年9月29日被捕，被控暴動及襲警罪，保釋期間潛離香港。
    郭子麟前年11月18日被捕，被控暴動罪及管有攻擊性武器罪，保釋期間潛離香港。

    「12港人案」除上述8人今天遣返香港，還有喬映瑜、鄧棨然2人去年被裁定「組織偷渡罪」遭判刑2年及3年，仍在中國服刑。另外2未成年人廖子文、黃臨福自願認罪不起訴，去年底已遣返香港，但因其他案件仍在監獄扣押。

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