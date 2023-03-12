加拿大民調：62％民眾對台印象良好 62％對中看法負面

加拿大民眾因「孟晚舟事件」及近期的間諜氣球、選舉干預等，對中國的看法急轉直下。（美聯社檔案照）

2023/03/12 15:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國之音》11日報導，有著「與人為善」形象的加拿大民眾，對中國的看法大幅轉向負面，有超過6成認為中國是「威脅」甚至「敵人」，反觀對美國、台灣、印度的看法愈發友好，有超過6成表示對台灣有良好印象。

加拿大無黨派「雷德民調機構」（Angus Reid Institute）在2月下旬針對1622名加國公民進行調查，並在10日公布結果。40％受訪者表示，加國政府應將中國政府視為對加國利益的威脅，22％受訪者認為北京是加國的敵人。兩個數字加起來為62％，大大超過半數，而對中國持正面看法的受訪者佔比只有12％。

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據了解，1980年代中國打開國門改革開放以後，加中關係一直相當友好，直到2018年12月，中國科技公司華為財務長孟晚舟涉嫌違反美國制裁伊朗規定而在加被捕，中國國家主席習近平認為加國此舉是充當美國的「走狗」，於是親自下令抓捕2名加國公民作為人質逼迫加國釋放孟晚舟，美加中展開激烈博弈，加國民眾因而看見習政權殘酷、霸道一面，促使他們對中看法轉趨負面。

近期的兩起事件也讓加國民眾對中印象進一步惡化，一是中國「間諜氣球」入侵加、美領空，二是中國官方兩次透過捐款干涉加國選舉，都讓加國民眾明確看到中國集權政府對自己的威脅。

與此同時，民調也發現，加國民眾對美、台、印度的看法在往好的方向轉變，有58％受訪者對美持正面看法，再次達到2016年的高比例。雖然有39％受訪者對美看法負面，但整體來說高達73％民眾認為，即使美國不被視為一個有價值的盟友，至少也應該被視為一個朋友。

台灣雖與中國關係緊張，但高達62％受訪者表示，對台灣有著良好印象。此外，42％受訪者表示，應對印度持友好態度，還有10％認為，應視印度為重要的合作夥伴和盟友。

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