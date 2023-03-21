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    社群曬照成兒童色情素材 法國將禁爸媽曬娃

    法國通過最僅法案，未來將禁止父母任意公開孩子的照片，示意圖。（美聯社）

    法國通過最僅法案，未來將禁止父母任意公開孩子的照片，示意圖。（美聯社）

    2023/03/21 16:07

    〔即時新聞／綜合報導〕法國國會近日通過一項新法案，未來將禁止父母在社交平台上曬娃。根據數據指出，兒童色情網站上所流傳的照片，有高達50%都是孩童父母上傳至社群後，遭到不肖人士留存散布。透過這項最新法案，期望能夠保護孩童的肖像權。

    根據《LADBIBLE》指出，法國執政黨復興黨所屬議員布魯諾（Bruno Studer），於3月初提出了一項草案，希望能夠停止父母在網路上公開孩童的照片，以保護孩子們的肖像權。他指出，孩子的肖像權並不絕對屬於父母，家長們不應該在孩子尚未有能力行為時，擅自散布照片。

    布魯諾更進一步提到，每個13歲的孩子平均有1300張照片流傳於網路上，這些影音檔案可能間接導致孩子在學校遭受霸凌，甚至被濫用於兒童色情。臨床心理學家凡妮莎（Vanessa Lalo）表示，許多網紅父母故意拍攝嚇唬孩童的影片，上傳至網路以此博得關注，然而這樣的行為可能讓孩子失去尊嚴。

    另外，數據顯示兒童色情網站上有高達50%的檔案，來自父母在自己的社群媒體所發布。布魯諾強調，雖然家長只是把照片傳在自己的社群帳號，然而一旦公開，就失去了對照片的掌控權。目前該法案已經正式通過，未來將禁止父母曬娃，家事法院可以根據該法，行使兒童肖像保護權，剝奪父母部分權力。

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