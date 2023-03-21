美法通力合作 遭尼日伊斯蘭極端份子綁架援助人員、記者獲釋

美籍援助人員伍德克（右）、法籍記者杜布瓦（左）20日獲釋，現已抵達尼日首都尼阿美。（法新社）

2023/03/21 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪尼日（Niger）4天後，被該國伊斯蘭極端份子綁架的1名美國人道援助人員、1名法國記者於20日獲釋，現已安全抵達尼日首都尼阿美（Niamey）。

據《美聯社》報導，美國官員表示，沒有替關押6年多的人道援助人員伍德克（Jeffery Woodke）支付任何贖金，並盛讚尼日政府幫助其獲釋；法國政府沒有透露記者杜布瓦（Olivier Dubois）是如何獲得自由，杜布瓦2年前在尼日鄰國馬利（Mali）遭綁架。

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甫獲釋的伍德克拄著拐杖受訪，一頭灰白長髮說明其歷盡滄桑，伍德克說：「我首先要感謝上帝，並感謝尼日、美國、法國政府，法國萬歲！我很高興回到尼阿美，回到我的第二個家。我想向我的家人問好，除此之外無可奉告」。

48歲的記者杜布瓦則微笑表示，此刻他很疲憊，但其他方面都很好。杜布瓦說：「我很高興獲得自由，這是我始料未及的。我要讚揚尼日，並向法國、所有幫助我脫困的人致敬」。

布林肯於上週訪問尼日，並在上週四（16日）宣布向薩赫勒地區（Sahel）提供1.5億美元（約新台幣45億元）的人道援助。布林肯20日表示，很高興看到努力取得成果，並感謝他的團隊、尼日政府的貢獻。

伍德克在尼日生活了逾30年，2016年10月在家中遭綁架，槍手先是擊斃他的警衛，再持槍逼迫他搭上卡車，隨即驅車駛向馬利邊境，綁匪向伍德克的家屬索數百萬美元贖金。

尼日官員20日突然宣布，2名男子已搭乘專機前往該國首都，但沒有提供任何獲釋的細節；同日，紅十字國際委員會亦對外表示，該組織的2名僱員在馬利獲釋，但不會透露員工的身份或他們被綁架的過程。

白宮國家安全委員會（White House National Security Council）發言人克比（John Kirby）指出，救援任務由美國軍方、執法部門和情報機構領導，並與法國政府密切合作，克比說：「我們沒有做出任何讓步，外交官、專家直接與尼日政府進行合作，目的是讓人質回家」。

法國總統馬克宏20日特別慰問了杜布瓦。馬克宏在他的推特寫道：「這對國家、他的親屬、記者同行來說，都是極大的安慰，我對尼日深表感謝」。

Je viens d’échanger avec Olivier Dubois : il est en bonne santé. Soulagement immense pour la Nation, pour ses proches et ses confrères journalistes. Grande reconnaissance au Niger pour cette libération. https://t.co/MfocFXyVFp — Emmanuel Macron （@EmmanuelMacron） March 20, 2023

法籍記者杜布瓦（中）時隔2年重獲自由，受到同事熱烈歡迎。（美聯社）

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