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    悚！ 德12歲少女遭同學「捅32刀死」 兇手竟還笑拍TikTok熱舞

    德國一名12歲少女慘遭殺害，兇手居然為她生前的2名同班同學。（圖擷取自@baerbockenthusiastic TikTok）

    德國一名12歲少女慘遭殺害，兇手居然為她生前的2名同班同學。（圖擷取自@baerbockenthusiastic TikTok）

    2023/03/21 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕近日德國發生一起震驚全國的兇殺案，一名12歲女孩露易絲（Luise F）11日突然失蹤，不料就在隔日被人發現全身遭受32刀刺傷、陳屍在一處森林中。據外媒報導，兇手為死者同校的2名同窗，因不滿死者向老師告密被霸凌而埋下殺機，其中一人犯案後仍在TikTok上傳跳舞影片，心情似乎未受影響，冷血行徑令人不寒而慄。

    綜合外媒報導，露易絲在當地時間11日被通報失蹤後，隔天就被發現陳屍在西部市鎮弗羅伊登堡（Freudenberg）一處靜謐森林中，死因為生前遭受32刀刺傷，導致失血過多亡。當時警方詢問與死者就讀同一所中學的2名12歲和13歲女學生，她們最初不僅否認涉案，還宣稱和露易絲是「最好的朋友」，但後來2人皆坦承殺人。

    報導指出，由於仍受未成年法令保護，警方幾乎未發布兇手的任何個資或訊息，但據英媒《每日鏡報》報導，露易絲曾與這2名兇手確實互為好友，然而因為紛爭而鬧翻，自此轉變為霸凌者與被霸凌者的關係。報導提到，遭受長期霸凌的露易絲不堪其擾，而向校內老師求救，不料此舉竟讓2名同學起了殺心，最後將她狠心殺害。

    部分消息認為，2名犯案兇嫌因年齡未滿14歲，將不會面臨刑事審判，而引發了同學與公眾的強烈反彈，目前2人現已被從家中轉移到其他機構。對此，德國司法部長出面止血表示，這些嫌疑人無論年齡大小都應該受到指控，如此嚴重的罪行不可能沒有後果，但任何有關刑法修訂的辯論都應該保持冷靜，「14歲兒童不會被起訴，然而我們的法律系統原本就有應對14歲以下嚴重暴力行為的相關手段」。

    此外，報導還稱其中一名13歲兇嫌在遺體被找到的幾小時後，仍繼續在TikTok帳號上傳開心跳舞的影片，心情似乎完全沒受影響。在更早之前，露易絲在德國疫情期間拍攝的一段TikTok影片中，她和其中一名殺害自己的兇手一起入鏡，2人有說有笑一起拍攝在路邊喝飲料的畫面，如今看來令人感到毛骨悚然。

    @baerbockenthusiastic Komm gut da oben an… #luise #luisef #luisefrisch #luisefreudenberg #freudenberg #nordrheinwestfalen #nrw #siegen #koblenz #minderjährige #kind #bestefreundin #schülerin #nachrichten#breakingnews #update #täter #tatverdächtiger #tatverdacht #truecrime #polizei #strafmündig #trauer #edit #foryoupage #foryou #fy ♬ Sure Thing （sped up） - Miguel

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