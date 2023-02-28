用TikTok直播狠甩妻巴掌過程！ 西班牙家暴男遭判刑入獄

西班牙傳出有男子利用中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」，進行直播家暴妻子過程的駭人事件。（路透）

2023/02/28 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙傳出有男子利用中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」，進行直播家暴妻子過程的駭人事件。當地法院於27日裁定，這名施暴男子未來3年內都必須遠離妻子300公尺以上、不得與其連絡，同時禁止他在這段期間內取得任何武器。

綜合外媒報導，這起事件發生在今年1月28日凌晨，1名女性及3名男性在TikTok上舉辦「對決」事件，由直播主進行即時比賽，並由觀眾決定誰勝出。在這段影片中，女子遭到丈夫狠甩一個巴掌，力道大到把她整個頭都打歪，更讓她痛到開始放聲大哭，該影片也因此在西班牙網上被瘋傳。

請繼續往下閱讀...

事後，遭家暴的女子拒絕向警方報案，但施暴男子被西班牙北部城市索里亞（Soria）當地法院，判處1年有期徒刑，「被告在數以千計人面前，當眾、公開地毆打他的妻子，目的是破壞她的身體自主權，並在公開場合羞辱她」。

法院還表示，雖然這名受暴女子拒絕對她的丈夫提告，也拒絕在開庭期間作證，但過去警方曾因「被告與妻子發生爭執」而獲報前往這對夫妻家中，這也證明其中確實存在「持續性的虐待」。

法院還提到，若發生「性別暴力犯罪」，無須受暴者自行報案，「這些行為一旦罪證確鑿就該受到懲罰。現場直播掌摑就足以讓當局介入並保護受暴者，無論她是否自認是受暴者」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法