中非中資礦場9名中國人遇襲身亡 俄瓦格納傭兵團被指幕後黑手

瓦格納集團為中非共和國總統設立的貼身護衛隊成員。（法新社資料照）

2023/03/20 20:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕中非共和國一處中資金礦19日驚傳遭武裝份子襲擊，已知造成9名中國公民死亡以及2人受傷。中國外交部已要求嚴懲兇手，而原本被指涉案的該國反對派武裝勢力，則反咬俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）策劃了這起凶案，讓整起事件陷入羅生門。

《美聯社》報導，據當地官員表示，此次襲擊發生在19日清晨約5點，事發礦場由中國礦業公司黃金海岸集團（Gold Cost Group）經營，位置在距離該國南部瓦卡省首府班巴里市約25公里的Chimbolo村，該礦場在襲擊前幾天才開始營運。

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迄今尚未有組織承認發動這次襲擊，但有報導指活躍於當地的反政府武裝組織「愛國者變革聯盟」（CPC）有嫌疑，而該組織與前總統博齊澤（Francois Bozizé）有關連。

不過CPC隨後否認，並指此案是瓦格納集團所策劃，目的是威嚇當地的中國人，惟未提供相關證據。

據《美聯社》報導，這個神秘傭兵集團受聘於現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），為中非提供安全與軍事訓練，但聯合國觀察員指責瓦格納在當地犯下包括屠殺在內的侵犯人權行為。

報導指出，這次襲擊事件，再加上數日前有3名中國人在喀麥隆邊境被槍手擄走，預料將促使圖瓦德拉總統計劃訪問北京，尋求安撫中國投資者。

《法新社》引述分析人士看法指出，中國和俄羅斯覬覦非洲豐富自然資源，正擴大他們在這塊土地的布局。

據估計，非洲每3個重大基礎計畫就有1個是由中國國營企業打造，每5個就有1個是由中國政策性銀行出資；對非洲主要的武器出口國俄羅斯，同樣把觸角伸進非洲大陸，包括授予礦業計畫給準軍事組織瓦格納集團。

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