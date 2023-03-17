瓦格納傭兵頭子被自己人陰了？ 俄軍利用巴赫姆特血戰削弱勢力

俄羅斯傭兵團體「瓦格納」領導人普里格津。（法新社檔案照）

2023/03/17 19:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）多次大談瓦格納在烏克蘭的戰果，並批評俄國軍方高層無能。不過，根據美國有線電視新聞網（CNN）16日報導，越來越多跡象顯示，莫斯科當權者利用被稱為「絞肉機」的巴赫姆特戰役，壓制了普里格津，讓他喘不過氣。

普里格津大舉招募多達4萬名受刑人投入巴赫姆特戰役，但是經過數月來的苦戰和大量的損兵折將，他現在正苦於補充瓦格納的兵力，並指控俄羅斯國防部設法扼殺他的部隊。CNN指出，許多分析家認為，普里格津的懷疑是有道理的：俄國軍方當權者正利用「絞肉機」巴赫姆特戰役削弱普里格津，甚至一舉完全消滅他在政治上的勢力。

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普里格津上週末坦承，巴赫姆特戰役「非常艱困，敵人寸土必爭」，又說需要俄國軍方掩護對巴赫姆特的進攻，否則「瓦格納會被巴赫姆特裡的烏克蘭人包圍」。

不過，普里格津並未獲得他最需要的俄國正規軍支援和穩定的彈藥補給。瓦格納目前拿下該城東部，但是似乎沒有足夠兵力擊退城內其他地區的俄軍部隊，而且，瓦格納因向西北、西南推進，兵力分布太廣。

華府軍事智庫「戰爭研究所（ISW）」評估，俄國國防部長紹伊古「很可能利用這個機會，刻意在巴赫姆特消耗瓦格納的精英和受刑人兵力，以圖削弱普里格津、破壞他想在克里姆林宮取得更大影響力的野心」；「俄國國防部一直在升高對普里格津招募受刑人、取得彈藥能力的限制，逼得普里格津公開承認需要依賴俄軍」。

將戰事不利歸咎於普里格津，也有助於俄國國防部推卸自身的責任，尤其是在俄軍損失慘重的布格列達爾（Vuhledar）。

去年普里格津還誇談瓦格納的戰功，並靠著他在俄國高層的關係，從俄國監獄招募人力加入瓦格納，同時，他對紹伊古時有毫不留情面的尖銳批評。不過，紹伊古是精明的操盤手，他一手策劃了俄軍指揮系統高層人事調動，拔掉普里格津的盟友，晉升曾被這名傭兵頭子批評的人。許多分析家認為，今年2月瓦格納突然停止從俄國監獄找新血，正是紹伊古的手筆。

現在普里格津看來陷入孤立，被迫把旗下精英戰士投入巴赫姆特戰役，「戰爭研究所」因此推測，俄國國防部利用瓦格納「首當其衝面對奪取巴赫姆特的高損耗度城市戰，以利保存俄國正規軍兵力。」

烏軍決心死守巴赫姆特，也只會讓普里格津的勝算更低。若瓦格納在巴赫姆特之戰失利，元氣大傷，普里格津或許會遭克宮冷落。克宮觀察家、研究俄羅斯的倫敦大學學院教授蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）日前撰文指出，「普廷樂於讓在他周圍打轉的政治企業家一定程度的自主，若他們能保證會有成果，但是如果他們未能做到，他（普廷）會不多加考慮就拋棄他們。」

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