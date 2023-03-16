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    「別打手槍，加入瓦格納！」 俄傭兵集團在Pornhub招募戰士

    瓦格納在Pornhub上為烏克蘭戰爭招募戰士。（擷取自影片）

    瓦格納在Pornhub上為烏克蘭戰爭招募戰士。（擷取自影片）

    2023/03/16 16:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）持續從監獄補充兵員前往烏國作戰，近日甚至爆出該集團曾嘗試從精神病院徵召士兵引起外界議論。經歷了數月的血腥戰鬥後，由於難以補充其精疲力盡的隊伍，因此又轉向全球最大成人網站「Pornhub」召募士兵，再掀話題。

    據 《紐約郵報》15日報導，瓦格納投放了一支極具挑逗性的廣告，敦促男性觀眾停止「自嗨」，轉而申請加入瓦格納打拚事業。廣告中，一位塗著紅色唇膏的金髮女郎嘴裡含著一根超大棒棒糖，背景中傳來沙啞的女聲：「我們是世界上他X的最酷私人軍隊。」

    廣告結尾說道：「別打手槍了，為瓦格納私人軍事公司效命吧」。然後螢幕上出現一個電話號碼，據說與瓦格納集團的招聘人員有關。

    最早報導該消息的《烏克蘭真理報》表示，該影片已被俄羅斯克麥羅沃（Kemerovo）和伏爾加格勒（Volgograd）地區的人們在Telegram頻道上分享。目前尚不清楚該廣告在Pornhub上被瀏覽了多少次，也不清楚它在該網站上出現了多長時間。

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