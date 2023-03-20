中非共和國中資礦場遭武裝份子突襲 中國公民9死2傷

中非共和國的一處中資礦場遭到武裝份子攻擊，造成中國公民9死2傷。圖為礦場示意圖。（彭博）

2023/03/20 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕位於非洲中部的中非共和國，一處由中國企業經營的礦場在19日遭到武裝份子突襲，造成中國公民9死2傷。

綜合外媒報導，中非共和國南部瓦卡省首府班巴里（Bambari）市長馬其巴塔（Abel Matchipata）指出，事發礦場距離班巴里市約25公里，礦場由中國礦業公司黃金海岸集團（Gold Cost Group）經營，攻擊事件發生後共造成9名中國公民死亡，另有2人受傷。

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此次襲擊發生在19日清晨5點，武裝份子制伏礦場的警衛後不斷開火，導致9死2傷，目前當局正在追查武裝份子下落。

中國駐中非共和國大使館在13日時就曾發文提醒，由於當地頻傳外國公民遭當地武裝份子綁架，中國公民切勿前往中非首都班基（Bangui）以外的地區。

在中國礦場遇襲導致死傷後，中國駐中非大使館指出，目前已出現多起「針對外國礦企工人的惡性安全事件」，並造成人員傷亡，鄭重呼籲有意到中非的中國公民嚴格遵守中國外交部領事司與駐中非大使館的相關提醒，切勿前往班基以外的地區，若有中國公民尚在班基以外地區，應向中國使館報備並立即撤離。

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