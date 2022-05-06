俄傭兵團肆意攻擊中非平民 HRW：應展開調查

攻擊中非共和國平民的兇手，是效力於俄羅斯的「瓦格納集團」（美聯社）

2022/05/06 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕人權觀察（Human Rights Watch,簡稱HRW）近期傳出一份報告表示，自2019年以來，便不斷有俄羅斯人肆意毆打與處決中非共和國的平民，導致許多人喪生。

該報告指出，在40個受訪者中，有10名受害者以及15名目擊者表示，有「穿著卡其色的衣服、說著俄語」的白人，會使用軍用等級的武器虐待人民。人權觀察結合了西方政府、聯合國的報告資料比對表示，這些罪行都來自「瓦格納集團」（Wagner Group）。

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該集團是俄羅斯準軍事組織，屬於私人軍事服務公司，有人認為，其部隊是在俄國防部的設施訓練，因此應該隸屬於俄羅斯國防部，他們也被認為有投入到敘利亞內戰等重要戰爭中。

這些受訪者表示，他們會設路障來攔住平民，毆打並開槍殺死他們，然後再將隨意屍體丟到路旁，據調查結果顯示，光在2021年7月的一起事件中，就有13人被襲擊死亡。

人權觀察的中非主任邵葉（Ida Sawyer）也呼籲，「中非政府完全有權利要求國際安全援助」，並表示應立即展開調查，包括其背後的俄羅斯勢力，而俄羅斯方面也應全力配合調查。

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