法年改抗議巴黎連3天暴力衝突 全國大罷工23日再登場

〔即時新聞/綜合報導〕法國年改將退休年齡延後至64歲引發全國抗議浪潮,巴黎連續3晚上演生警方與示威者的暴力衝突,外媒報導,法國總工會則嗆聲,今年第9次全國大罷工將在23日登場。

綜合外媒報導,巴黎由於連續多晚的暴力衝突,當局昨宣告,為了避免嚴重影響擾亂公共秩序,國民議會大樓附近示威抗議,然而示威人潮沒有散去,反而改在義大利廣場(Place d'Italie)、購物中心巴黎大堂(Forum des Halles)等地,以焚燒總統馬克宏照片、放火燒垃圾等持續抗議。

巴黎警方則出動催淚瓦斯、強力水柱驅散抗議者,《路透》報導 ,警方17日逮捕61人、18日再逮81人,連續兩日被捕人數破百人。

在法國北部貢比涅(Compiegne)、西部南特(Nantes)、南部馬賽(Marseille)、里昂(Lyon)等城市也有抗議活動。

法國各個工會持續動員抗議盼讓年改轉彎,工會預估,隨著罷工抗議等,明起法國將有三分一航班因此被取消、巴黎街頭垃圾量24日將達到1萬噸、還有多座煉油廠被迫關閉。而今年第9次全國性大罷工也將在23日登場。

法國年改由總統馬克宏提出,他稱,年改是為了避免破產,不過,法民意機構顯示,高達三分之二法國民眾反對此案。當局為推動此案,法國總理柏納(Elisabeth Borne)引用極具爭議的憲法第49.3條,讓法案不須經辦論直接通過國民議會,引發批評。

