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    法年改抗議巴黎連3天暴力衝突 全國大罷工23日再登場

    法國因年改爆發抗議浪潮還衍生出暴力衝突。（法新社）

    法國因年改爆發抗議浪潮還衍生出暴力衝突。（法新社）

    2023/03/19 17:53

    〔即時新聞／綜合報導〕法國年改將退休年齡延後至64歲引發全國抗議浪潮，巴黎連續3晚上演生警方與示威者的暴力衝突，外媒報導，法國總工會則嗆聲，今年第9次全國大罷工將在23日登場。

    綜合外媒報導，巴黎由於連續多晚的暴力衝突，當局昨宣告，為了避免嚴重影響擾亂公共秩序，國民議會大樓附近示威抗議，然而示威人潮沒有散去，反而改在義大利廣場（Place d'Italie）、購物中心巴黎大堂（Forum des Halles）等地，以焚燒總統馬克宏照片、放火燒垃圾等持續抗議。

    巴黎警方則出動催淚瓦斯、強力水柱驅散抗議者，《路透》報導 ，警方17日逮捕61人、18日再逮81人，連續兩日被捕人數破百人。

    在法國北部貢比涅（Compiegne）、西部南特（Nantes）、南部馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）等城市也有抗議活動。

    法國各個工會持續動員抗議盼讓年改轉彎，工會預估，隨著罷工抗議等，明起法國將有三分一航班因此被取消、巴黎街頭垃圾量24日將達到1萬噸、還有多座煉油廠被迫關閉。而今年第9次全國性大罷工也將在23日登場。

    法國年改由總統馬克宏提出，他稱，年改是為了避免破產，不過，法民意機構顯示，高達三分之二法國民眾反對此案。當局為推動此案，法國總理柏納（Elisabeth Borne）引用極具爭議的憲法第49.3條，讓法案不須經辦論直接通過國民議會，引發批評。

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