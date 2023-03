影片曝光！烏無人機發現俄軍野戰彈藥庫 將其一砲摧毀

2023/03/19 15:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭持續中,推特流出一段烏克蘭無人機發現藏匿在森林中的俄羅斯士兵與彈藥庫後,以精準砲擊轟炸目標的影片。

推特帳號「@PStyle0ne1」在推特PO出一段影片,影片中是烏克蘭某一處森林,森林內有許多俄羅斯士兵正在移動,接著無人機換個角度發現疑似野戰彈藥庫的地點與俄軍軍備,接著烏克蘭砲擊來襲,森林內的彈藥庫被摧毀後彈藥不斷引燃。

「@PStyle0ne1」在推文中表示「無人機在一個非常茂密的森林地區,發現了一個大型俄羅斯野戰彈藥庫,並將其摧毀,引發多重爆炸。」

‼️A large Russian field ammo depot is destroyed after being spotted by a drone in a very dense forest area (Kreminna?)

Multiple explosions #Ukraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/JWEol12YyC