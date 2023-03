俄軍試圖進入聶伯河三角洲島嶼 慘被無人機發現炸飛

2023/03/19 14:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭無人機在戰爭期間屢建戰功,推特流出一段, 俄軍試圖進入赫爾松(Kherson)地區的聶伯河三角洲島嶼之一,結果被烏軍無人機發現投擲炸彈攻擊的影片。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出一段影片,影片一開始可以看到有幾名俄軍正在沿著聶伯河岸行軍,接著無人機靠近俄軍投擲了1枚炸彈,炸彈在俄軍士兵旁爆炸,3名俄軍士兵馬上倒地。

請繼續往下閱讀...

「@NOELreports」在推文中表示「俄羅斯部隊試圖進入赫爾松地區的聶伯河三角洲島嶼之一,但很快被無人機發現並立即成為攻擊目標。」

Russian DRG units tried to enter one of the Dnipro delta islands in the Kherson region but were spotted early and targeted right after. pic.twitter.com/0cLNMgUcXg