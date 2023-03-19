俄軍試圖進入聶伯河三角洲島嶼 慘被無人機發現炸飛

俄軍試圖進入赫爾松（Kherson）地區的聶伯河三角洲島嶼之一，結果被烏軍無人機發現投擲炸彈攻擊。（圖擷自推特）

2023/03/19 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭無人機在戰爭期間屢建戰功，推特流出一段， 俄軍試圖進入赫爾松（Kherson）地區的聶伯河三角洲島嶼之一，結果被烏軍無人機發現投擲炸彈攻擊的影片。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出一段影片，影片一開始可以看到有幾名俄軍正在沿著聶伯河岸行軍，接著無人機靠近俄軍投擲了1枚炸彈，炸彈在俄軍士兵旁爆炸，3名俄軍士兵馬上倒地。

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「@NOELreports」在推文中表示「俄羅斯部隊試圖進入赫爾松地區的聶伯河三角洲島嶼之一，但很快被無人機發現並立即成為攻擊目標。」

Russian DRG units tried to enter one of the Dnipro delta islands in the Kherson region but were spotted early and targeted right after. pic.twitter.com/0cLNMgUcXg — NOËL ???????? ???????? （@NOELreports） March 18, 2023

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