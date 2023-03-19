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    觀光勝地峇里島怒了！俄烏遊客蜂擁非法打工 要求印尼政府停發落地簽

    印尼峇里島不滿數萬名俄羅斯、烏克蘭人湧入非法打工，當局要求印尼政府停發兩國簽證。（路透）

    印尼峇里島不滿數萬名俄羅斯、烏克蘭人湧入非法打工，當局要求印尼政府停發兩國簽證。（路透）

    2023/03/19 10:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭引發出走潮，印尼峇里島不堪數萬名俄羅斯、烏克蘭人湧入，滯留當地、非法打工甚至從事非法交易，讓當地人極為不滿，當地政府近日喊話，要印尼政府停發俄、烏兩國旅客落地簽證。

    綜合外媒，印尼政府稱，2022年峇里島外籍旅客以國家別排名，俄羅斯已經高居第二，總計5萬9千多人次到訪，然而今年截至3月18日俄籍旅客已高達4萬3000多人；2022年全年烏克蘭有超過7千人到訪，但今年光是1月就達到2500人。

    峇里島總督科斯特（Wayan Koster）表示，許多俄、烏兩國旅客不是來玩的，而是來找舒適生活形式，包含一份工作，對此，當地居民不滿工作機會流失，抱怨越來越多。因此，他要求印尼政府停發俄、烏兩國落地簽證。

    峇里島當局也說明，兩國旅客在當地大多從事美髮業、導遊、租賃車等，而大多事件涉入者都是俄羅斯人。

    當地衝浪教練蒲巴甲（Juda Purba）不滿稱，外國人非法打工還不用交稅；登山嚮導佩妥（Zee Putro）則說，一些俄羅斯人佯裝介紹幫他們介紹客人，接著從中學習登山路線、景點等，最後直接搶走生意，讓許多嚮導失業。

    印尼旅遊部長烏諾（Sandiaga Uno）則回應，他們將審慎評估峇里島要求，但是對於兩國遊客湧入是否造成問題則持保留態度。

    對此，烏克蘭駐印尼大使館則回應，截至今年2月，峇里島上約有8500名烏克蘭公民，他們分別持有臨時或永久簽證，而且是出於家庭團聚原因才到訪，「烏克蘭人目前不會來此度假，因為自己國家正在被入侵」。俄羅斯大使館則尚未有回應。

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