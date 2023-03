2023/03/19 15:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯境內也有反對戰爭的人士,推特流出一段,俄羅斯1名5年級的學生用滅火器撲滅了莫斯科莫扎伊斯克(Mozhaysk)的「永恆之火」紀念碑的火焰。

東歐網媒「NEXTA」在推特PO出一段影片,影片一開始有名背著包包的男童走向「永和之火」的紀念碑,他拎著滅火器左顧右盼,接著將滅火器放入「永恆之火」的噴火孔後快速逃離現場,紀念碑不久後發生爆炸,將火焰完全熄滅。

「NEXTA」在推文中表示「在莫斯科莫的扎伊斯克區域,1名五年級的學生用滅火器撲滅的當地的『永恆之火』。」

In #Mozhaysk, #Moscow region, a fifth grader put out the local Eternal Flame with a fire extinguisher. pic.twitter.com/DzHpBNSBAZ