肖像畫一家人「分裂」近200年 父子終於和媽媽「團圓」

法蘭德斯畫派畫家德．沃斯（Cornelis de Vos）1626年的一家人肖像作品，將近200年前被一分為二，現在在丹麥一家美術館並列展出「團圓」。（法新社）

2023/03/16 23:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕丹麥一間美術館16日並列展出兩幅17世紀的家庭肖像畫，有意思的是，這兩幅畫原本是一幅，據信在將近200年前被一分為二，這次展出是這幅全家福「分離」約2世紀後首次「團圓」。

《法新社》16日報導，正在哥本哈根「尼沃典藏美術館」（Nivaagaard Collection）展出的這兩幅畫，一幅名為「父親和兒子的雙人肖像」，畫著爸爸和兒子，另一幅「一名女子的肖像」，是媽媽的肖像，一家人之間只隔著一小塊牆面。

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這兩幅畫都是法蘭德斯畫派畫家德．沃斯（Cornelis de Vos）1626年的作品，父子肖像自1907年就被尼沃典藏美術館收藏，不過，這幅畫像中有許多線索，包括右下角的神秘暗色塊，顯示或許畫中曾經還畫有一名女子。美術館館長卡柏（Andrea Rygg Karberg）說，「你可以看到，這是一件洋裝，底下是膝蓋，還有一部分的椅子」。

經過詳細調查，藝術史家找到畫中這個「消失的」女子，就在荷蘭藝廊經營者黎里安（Salomon Lilian）2014年在拍賣會上，買下的德沃斯1626年作品「一名女子的肖像」中。

卡柏說，藝術研究者瓦丹（Jorgen Wadum）在一篇講述該畫作修復過程的文章所附照片，把各個環節串連起來，「他突然明白，哇，這就是那名消失的母親，因為就像拼圖，（女子肖像）背景的白楊樹、天空，完全與（父子像）吻合」。

新嘉士伯基金會（New Carlsberg Foundation）提供的資金，讓尼沃典藏美術館得以取得這幅母親的肖像。卡柏說，「這種事情是一輩子發生一次的，找到這幅全家肖像中消失的母親，很了不起。」

研究人員判斷認定，這幅全家福畫像一直到至少1830年都還是完整的一幅，而父子肖像「父親與兒子的雙人肖像」畫作名稱，在1859年被首度提到，意味著當時這幅全家福已經「分裂」。卡柏推測，或許是因為畫布受損而被分割。

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