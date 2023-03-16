台片「消失的情人節」聖保羅放映 擄獲巴西人心

聖保羅佩特拉藝術電影院放映「消失的情人節」，佩特拉藝術學院教授布萊恩（左一）與台裔二代僑青林秉宏（圖中），受邀與觀眾進行映後座談。圖右為座談主持人Marina Alves。（記者謝如欣攝）

2023/03/16 12:13

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕巴西電影串流平台「單點串流」（Streaming À La Carte），即將於16日開始線上放映5部台灣當代電影，14日特選在聖保羅佩特拉藝術電影院 （Petra Belas Artes）放映「消失的情人節」做為實體開幕片，映後並邀請電影專家與當地台僑和觀眾對談，現場觀眾深受影片中的美景與美食吸引，期待未來有更多台灣相關藝文活動在聖保羅舉辦。

繼去年連續在聖保羅及南卡希亞斯市的台灣電影展受到巴西觀眾熱烈歡迎後，巴西電影產業逐漸開始關注台灣這塊美麗土地所孕育出來的影視作品。

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一向以推動世界各地電影聞名的「單點串流」網路平台，這次以「回歸世界—台灣」（Volta ao Mundo Taiwan）為主題，挑選了2016至2020年間製作的5部精彩劇情片，包括鍾孟宏導演的「一路順風」、黃信堯編導的「大佛普拉斯」、楊雅喆的「血觀音」、黃熙的「強尼．凱克」，以及2020年金馬寵兒，陳玉勳的「消失的情人節」，自16日到29日於該平台連續串流，凡訂閱者皆可在這段時間內隨時觀看。

為了讓觀眾也能在實體電影院感受影像，「單點串流」特於線上影展開始前，於14日晚間8點，在聖保羅市中心的佩特拉藝術電影院舉辦開幕活動，放映「消失的情人節」，映後並邀請聖保羅中央藝術學院（Centro Universitário Belas Artes de São Paulo）廣電系教授布萊恩（Guilherme Bryan），與本地台灣特色美食餐廳Mapu的老闆林秉宏對談，和現場觀眾從電影認識台灣美景與文化風情。

布萊恩指出，台灣電影自90年代開始取得世界的注目，包括侯孝賢、楊德昌、李安和蔡明亮，都是巴西電影界所推崇的亞洲主要導演，陳玉勳的「消失的情人節」則展現了台灣電影新世代的樣貌，從電影中可以認識到台灣人的活潑與溫情，以及美麗的海島風景。去年聖保羅大學電影學院的台灣電影展也曾展出此片，足見其代表性。

身為台裔第二代僑青的林秉宏表示，雖然在他的店裡沒有女主角期盼的綠豆豆花，卻有刈包、魯肉飯等經典台灣小吃。在巴西傳承父母親家鄉的味道，主要也是希望透過美食，讓和他同樣在這塊土地成長的巴西同胞，認識遠在地球另一端的寶島台灣。

即日起到29日，「藝術單點串流」（belasartesalacarte）網站的付費會員皆可在家觀賞這5部強片，其他還有影展外的固定片單，包括「飲食男女」、「色戒」，甚至吳慷仁主演的網路劇「CODE浮士德遊戲」，足見台灣影視作品深受巴西最大城市聖保羅文青的喜愛。

台片「消失的情人節」在聖保羅佩特拉藝術電影院放映，深獲巴西觀眾喜愛。（主辦單位提供）

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