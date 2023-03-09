台僑女力巴西嶄露頭角 聖保羅州議會表揚致敬

何曄俐醫師（圖右一）、支黃秀莉（右二）與擔任聖保羅福利基金主席的聖州州長夫人克莉絲媞阿妮·弗瑞依塔斯（Cristiane Freitas，圖中央）等人獲州議會表揚。（記者謝如欣攝）

2023/03/09 23:31

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕台僑女力貢獻巴西多年獲肯定！聖保羅州議會慶祝國際三八婦女節，表揚20位為巴西貢獻良多的各行各業女性代表，其中就有2位台灣傑出婦女獲選，疫情期間持續推動慈善救助的支黃秀莉，以及代表巴西醫療團隊第一時間前往武漢撤僑的感染管制專家何曄俐醫師。

做為以自由平等為傲的國家，巴西近年來更加注意女性權益與地位提昇，新任總統魯拉積極提拔女性內閣，各行各業的女性領導人比例不斷攀昇。藉著慶祝國際三八婦女節的機會，台灣媳婦州議員達瑪瑞斯．郭（Damaris Moura Kuo）特別提案表揚聖保羅州的傑出婦女，盼鼓勵更多青年女性勇於表現自我，為社會貢獻所長。

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表揚大會由新科州長塔西西奧·弗瑞依塔斯（Tarcísio de Freitas）主持，州議會議長皮格那塔利（Carlão Pignatari）共同頒獎，表揚包括貧民窟銀行首席官、巴西婦女聯盟主席、城市安全局長、社會福利基金會主席、科技委員會主席、市議員、市長、媒體主管、慈善家、醫療顧問等各行各業共20名傑出婦女，台裔女性代表就佔了2位，包括世界華人工商婦女企管協會副執行長支黃秀莉，及泛美衛生組織（PAHO）特聘顧問何曄俐醫師。

支黃秀莉不僅是事業有成的台商，也是巴西華人媒體創辦人，最主要的貢獻在於熱心慈善勸募與推動防疫及救助工作。新冠疫情期間她率先組成緊急援助志工小組，幫助語言不通或羞於確診的僑胞們，提供保密醫療諮詢及送醫協助，第一時間募集難以取得的快篩劑、口罩等物資，同時集結僑胞募款所得捐贈食物籃到貧民區。巴西疫苗開打後，她亦與州政府衛生局合作，在多處華人區聚集區開設疫苗站，尤其在聖保羅僑教中心的站點，讓僑胞們在第一時間安心施打疫苗。近來亦號召台僑們募資救助聖保羅海邊城市水災，獲選實至名歸。

何曄俐博士，十歲與父母從台灣移民巴西，後取得巴西名校聖保羅大學醫學院博士，專精於傳染病學科，不僅是黃熱病專家，更是巴西的新冠抗疫關鍵人物。2020年2月，擔任巴西醫療團隊前往武漢撤僑的領隊，過程中，其醫療專業與流利的中葡文，為團隊降低不少救援的困難度，當時對巴西的醫療貢獻早已獲巴西外交部肯定，獲頒「白河勳章」。雖曾因公染疫，康復後仍致力於傳染病研究，此時再獲聖保羅州議會表揚，做為巴西主流專業領域的傑出台僑，實為台灣之光，父母何榕樹、何王清雪深感驕傲。

此次表揚大會由支黃秀莉、巴西婦聯會主席布蕾娜（Telma Brenha）、聖市議員荷德里格絲（Rosangela Aparecida Rodrigues）、聖州歐利佛拉瑪市市長莫莉塔（Katia Conceição Morita）、城市安全局長索莎（Elza Paulina de Souza）等五人代表致詞，並由州議會電視台全程轉播。

支黃秀莉表示，她在台灣出生長大，受到台灣的品德教育影響很深，來到巴西落地生根40年，體會到當地給予外地人的溫暖，故而在事業穩定後，盡力回饋社會。她感謝母國的教育，也感謝僑胞及工作團隊的支持，一同協助改善巴西貧民區的生活，並期待持續透過教育與藝術方面的資助，翻轉巴西貧民孩子的人生，希望將台灣彼此互助的美德傳達給巴西社會。

聖保羅州議會表揚20位傑出女性，其中台僑就佔了兩席。（支黃秀利提供）

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