促成長防危機中國新領導班子難兼顧 許成鋼：因習近平把能幹的人都幹掉了

史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼表示，中國新領導班子很難達到促進經濟成長，同時防範金融危機的目標，因為習近平把能幹的人都幹掉了。 （擷取自網路）

2023/03/08 17:24

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國正在北京召開全國人大和政協「兩會」，預計將產生新的領導班子，他們將面臨的棘手難題是，如何在促進經濟成長之際，同時防範金融財政危機。史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員許成鋼接受「美國之音」訪問表示，這批新手很難達到上述目標，因為習近平這幾年來把能幹的人都幹掉了。

許成鋼指出：「我懷疑他們有沒有能力做基本判斷，因為很多有能力的人已經下台了，他（習近平）最近大清洗，裡邊大量的人，尤其是金融界，他清洗金融界清洗得最厲害，基本上把能幹的人都搞光了，其他還在的人，即便是有能力，還敢說話嗎？」

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彭博日前報導，去年因房市低迷和防疫清零政策，中國地方政府的財政狀況遭到重創，並引用里昂證券估計，地方政府債務佔中國國內生產總值（GDP）的比重，已從2012年的29%激增至66%，顯示地方政府的槓桿率激增。

許成鋼表示，中國爆發金融財政危機的可能性非常高，不僅是因為地方政府槓桿率高，更因為債務當中多數為短期抵押貸款。

他說：「當抵押貸款的價值隨著經濟而下行，銀行資產負債表就被搞壞，銀行資產負債表被搞壞，銀行就會破產，當許多銀行破產，就會發生金融危機。」

里昂證券指出，中國地方政府已將收入的10.8%用於支付利息，若中國人行不向金融體系挹注流動性，地方政府的支出將會高很多。

許成鋼認為，中國政府防範金融財政危機的手段已經不多，要麼凍結市場，不讓房價下跌，要麼大量印鈔，向銀行注資，但前者會遏制經濟成長，後者會引發通膨，這代表中國政府面對著金融穩定和經濟成長間的深刻內在矛盾，已醞釀金融危機的條件。

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