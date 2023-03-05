為何小國要譴責俄侵烏？李顯龍中文曝原因 台人聽完心有戚戚焉......

新加坡總理李顯龍去年一段聲援烏克蘭的談話內容，近日被翻出引發討論。（法新社）

2023/03/05 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾1年，各界除了關心戰況發展，部分輿論也好奇為何那些相對美國、歐洲等大國，不能給烏克蘭提供更多實質援助的小國也要譴責俄國。近日有網友在社群平台分享新加坡總理李顯龍曾說過「小國更應該明確表態反對強權欺壓」的論述，引發台灣網友討論。

近期網上出現不少聲音討論，稱小國比起歐美能提供烏克蘭更多金援、軍援的大國，有些甚至與俄羅斯沒有過歷史淵源或摩擦，為何願意選擇站隊以美國為首之民主陣營對俄加以譴責？擁有超過26萬人追蹤的推特用戶「Inty」今天（5日）特別分享李顯龍去年8月發表國慶群眾大會演說的談話影片，回應近期相關疑問。

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影片中可見李顯龍以流利中文表示，「俄烏戰爭爆發的時候，新加坡明確表態譴責俄羅斯。一般新加坡人明白政府的立場，但是也有些人問政府，為什麼要得罪俄羅斯？為什麼要和美國站在同一陣線？新加坡何必強出頭？其實，我們不是選邊站，我們不是親美，也不是要和俄羅斯作對。」

李顯龍接著說：「但是，我們必須採取堅定的立場，捍衛根本的原則，不能含糊，因為國家主權和領土完整，對所有國家，無論大小都很重要，尤其對新加坡這樣一個小國來說，這關係到國家的生存。我們向來反對強權就是公理，在烏克蘭問題上，如果我們不堅持立場、不明確表態，萬一有一天我國面對侵略，國際上就不會有人為我們說話了。」

李顯龍這番話引來不少台灣網友在底下留言，「看完這個發言，台灣的投降派應該要檢討一下自己的賣國行為」、「說來說去就是防惡鄰」、「聽完心有戚戚焉」、「等台海開戰，你李顯龍說好也要堅定原則喔」、「希望在台海問題上你也這麼堅定」。

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