為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏俄鏖戰巴赫姆特 美智庫：俄軍無法快速包圍該城

    「戰爭研究所」指出，俄軍在巴赫姆特取得足夠的戰略位置優勢，但俄軍並不能很快地包圍該城。圖為巴赫姆特郊區。（美聯社）

    「戰爭研究所」指出，俄軍在巴赫姆特取得足夠的戰略位置優勢，但俄軍並不能很快地包圍該城。圖為巴赫姆特郊區。（美聯社）

    2023/03/05 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊進攻烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut）已有數月之久，近期俄軍聲稱「已包圍」巴赫姆特，但烏軍表示，俄軍多次試圖包圍但皆未成功。美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）3月4日發布的最新戰情分析中也提到，俄軍很有可能無法快速包圍巴赫姆特。

    「戰爭研究所」指出，俄軍在巴赫姆特取得足夠的戰略位置優勢，可以對巴赫姆特某些地區採取包抄行動，俄軍在巴赫姆特的緩慢且逐漸推進，這不代表俄軍能很快地包圍該城，更不用說俄軍能透過正面進攻來占領巴赫姆特。

    「戰爭研究所」提到，俄軍成功地從東北方逼進巴赫姆特的關鍵交通道路，轉移進攻路線威脅烏克蘭的撤退路線，俄軍進攻路線轉彎是迫使烏軍放棄已經準備好的防禦陣地。

    雖然俄軍打算在巴赫姆特包圍烏軍，但烏軍指揮部已對外透露，聲稱烏軍最後有可能會撤退，而不是承受被包圍的風險。「戰爭研究所」評估，烏軍撤退的可能性遠大於被包圍的可能性，如果烏軍願意嘗試，他們仍有可能堅守陣地，但烏軍指揮官會評估面對俄軍攻擊與失去撤退路線的風險，以此來決定烏軍要留在巴赫姆特還是撤退。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    官兵坦言「每小時都像在地獄」 烏克蘭仍堅守巴赫姆特
    2023/03/05 08:24

    官兵坦言「每小時都像在地獄」 烏克蘭仍堅守巴赫姆特
    嗆澤倫斯基撤軍 俄傭兵頭子：我們已包圍巴赫姆特
    2023/03/03 18:48

    嗆澤倫斯基撤軍 俄傭兵頭子：我們已包圍巴赫姆特
    巴赫姆特前線戰況仍艱困 烏軍士兵：沒有人打算撤退！
    2023/03/02 10:07

    巴赫姆特前線戰況仍艱困 烏軍士兵：沒有人打算撤退！
    澤倫斯基顧問：不排除從巴赫姆特戰略性撤退 俄未必能迅速推進
    2023/03/01 16:54

    澤倫斯基顧問：不排除從巴赫姆特戰略性撤退 俄未必能迅速推進
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播