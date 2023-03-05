烏俄鏖戰巴赫姆特 美智庫：俄軍無法快速包圍該城

「戰爭研究所」指出，俄軍在巴赫姆特取得足夠的戰略位置優勢，但俄軍並不能很快地包圍該城。圖為巴赫姆特郊區。（美聯社）

2023/03/05 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊進攻烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut）已有數月之久，近期俄軍聲稱「已包圍」巴赫姆特，但烏軍表示，俄軍多次試圖包圍但皆未成功。美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）3月4日發布的最新戰情分析中也提到，俄軍很有可能無法快速包圍巴赫姆特。

「戰爭研究所」指出，俄軍在巴赫姆特取得足夠的戰略位置優勢，可以對巴赫姆特某些地區採取包抄行動，俄軍在巴赫姆特的緩慢且逐漸推進，這不代表俄軍能很快地包圍該城，更不用說俄軍能透過正面進攻來占領巴赫姆特。

請繼續往下閱讀...

「戰爭研究所」提到，俄軍成功地從東北方逼進巴赫姆特的關鍵交通道路，轉移進攻路線威脅烏克蘭的撤退路線，俄軍進攻路線轉彎是迫使烏軍放棄已經準備好的防禦陣地。

雖然俄軍打算在巴赫姆特包圍烏軍，但烏軍指揮部已對外透露，聲稱烏軍最後有可能會撤退，而不是承受被包圍的風險。「戰爭研究所」評估，烏軍撤退的可能性遠大於被包圍的可能性，如果烏軍願意嘗試，他們仍有可能堅守陣地，但烏軍指揮官會評估面對俄軍攻擊與失去撤退路線的風險，以此來決定烏軍要留在巴赫姆特還是撤退。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法