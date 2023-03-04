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    日本將開設石垣駐屯地 飛彈部隊車輛陸續進駐

    根據日媒報導，日本政府預計最快3月16日新開設陸上自衛隊石垣駐屯地，目前已知3月5日可能就會有飛彈部隊車輛等進駐。陸上自衛隊示意圖。（法新社）

    根據日媒報導，日本政府預計最快3月16日新開設陸上自衛隊石垣駐屯地，目前已知3月5日可能就會有飛彈部隊車輛等進駐。陸上自衛隊示意圖。（法新社）

    2023/03/04 14:30

    〔中央社〕日本朝日電視台今天報導，日本政府預計最快3月16日新開設陸上自衛隊石垣駐屯地，目前已知3月5日可能就會有飛彈部隊車輛等進駐。

    由於對強化發展海洋的中國有所顧慮，日本新開設石垣駐屯地後，將跟已開設的鹿兒島奄美駐屯地、冲繩宮古島駐屯地等同為強化日本西南群島防衛力的一環。

    目前已知預定在石垣駐屯地部署飛彈部隊等單位共約570名隊員。作為攸關釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）與台灣海峽等的實際行動部隊，石垣駐屯地將成為最前線據點。

    目前車輛等進駐最快將在3月5日上午展開，但可預想將遭受反對民眾等抗拒。

    當地媒體琉球放送（RBC）日前報導，石垣駐屯地預定將部署反艦及防空飛彈部隊等，人車進駐分別約570人及約200輛。

    防衛省相關人士透露，陸上自衛隊最快在石垣駐屯地開設後的3月18日，也將利用海上自衛隊船艦將彈藥運進駐屯地，但目前仍不清楚運送路線等細節。

    陸上自衛隊2016年3月及2019年3月，分別在與那國島及宮古島開設駐屯地，日前預定今年度內（2023年3月底前）也將在石垣島新開設駐屯地。這些離島上常駐沿岸監視隊與警備隊等部隊，其中最大規模的宮古島駐屯地約有700名隊員駐守。

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