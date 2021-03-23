軍情動態》相隔28年！日本擬辦全國軍演 將動員14萬官兵

日本陸上自衛隊擬在今年9月至11月期間，以島嶼緊急情況為想定，開展史上最大規模演習，預計將動員14萬名官兵，圖為日本陸自先前軍演。（歐新社資料照）

2021/03/23 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕相隔28年！日本規劃今年舉辦全國軍演，日本陸上自衛隊擬在今年9月至11月期間，以島嶼緊急情況為想定，開展史上最大規模演習，預計將動員14萬名官兵，日媒分析，本次軍演除了嚇阻中國外，亦有對日本陸上自衛隊戰備驗收的意涵在內，目前最終規劃與地點仍在進行確認當中，推估當局近期將公佈正式消息。

據日本《沖繩時報》報導，根據日本防衛省統計，日方此前曾辦過4次全國軍演，最近一次在1993年舉辦，動員14萬人為期3週。日媒分析，近期中國在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）活動頻繁，全國軍演目的之一在於嚇阻對方，提高戰技能力，日方在2021年的預算中，共編列近22億日圓（約新台幣5.73億元），以作為各部隊移訓與相關訓練成本的費用。

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《沖繩時報》指出，日本陸自北部、西部方面隊去年才進行過大規模演習，約動員1.6萬至1.7萬名官兵，然今年的全國軍演地點與詳細規劃仍在進行最後討論與確認，不過動員人數粗估會是去年大規模演習的8倍以上，預計近期公佈全國軍演概述，而日本陸自根據防衛大綱與中期防衛計畫等方針，累積維持日常機動性戰備，這次的全國軍演，亦有成果驗收的意涵在內。

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