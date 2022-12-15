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    日本陸上自衛隊爆性騷女同袍醜聞 5名隊員遭革職

    日本陸上自衛隊一名女性隊員公開控訴遭多名男性隊員性騷擾，經防衛省調查屬實後，加害的5名男性隊員今天已遭革職。而事發後未積極調查怠忽職守的中隊長，遭停職6個月處分。（擷自google）

    日本陸上自衛隊一名女性隊員公開控訴遭多名男性隊員性騷擾，經防衛省調查屬實後，加害的5名男性隊員今天已遭革職。而事發後未積極調查怠忽職守的中隊長，遭停職6個月處分。（擷自google）

    2022/12/15 17:03

    〔中央社〕日本陸上自衛隊一名女性隊員公開控訴遭多名男性隊員性騷擾，經防衛省調查屬實後，加害的5名男性隊員今天已遭革職。而事發後未積極調查怠忽職守的中隊長，遭停職6個月處分。

    到今年6月都在陸上自衛隊服役的23歲五之井里奈，控訴服役期間遭性騷擾；她日前在網路上發出呼籲時，另有146名現役隊員等人也表示自己受到性騷擾，因此要求防衛省進行內部調查。

    防衛省啟動調查後在今年9月宣布屬實，當時由陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀出面向受害當事人致歉。

    日本放送協會（NHK）報導，防衛省今天表示，對五之井施暴的5名自衛隊員已遭革職。事發後未進行必要調查等怠忽職守的時任中隊長，則受到停職6個月懲戒處分。

    5名加害的自衛隊員年齡從20多歲到40多歲不等，其中4人2021年6月及8月在訓練後用餐處觸摸五之井胸部，或是將五之井推倒碰觸其身體，另1人則是指使他人進行部分上述行為。

    部分加害者事發後要求五之井不要將此事外揚，甚至面對自衛隊內部調查時還否認性騷擾甚至說謊。

    除5人遭免職及1人被停職6個月外，另有3名隊員分別受到訓誡、注意及口頭注意等程度不一的處分。

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