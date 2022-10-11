防「台灣有事」加強對中嚇阻 美日「離島防衛作戰」聯訓

圖為美製「海馬斯」（HIMARS，高機動性多管火箭系統）發射的瞬間。（美聯社檔案照）

2022/10/11 00:13

〔編譯茅毅／綜合報導〕《北海道新聞》及共同社等多家日本媒體10日報導，美國海軍陸戰隊和日本陸上自衛隊當天在北海道「矢臼別演習場」進行兩軍實彈射擊聯訓。針對當前兩岸緊張關係升高下的台灣情勢，模擬防禦日本南西諸島島嶼的「離島防衛作戰」，強化美日的嚇阻力與反應能力。參訓的美國海軍陸戰隊並動用2022年在烏克蘭戰場上大出風頭的「海馬斯」（HIMARS，高機動性多管火箭系統）。

10日向媒體公開的聯訓，是自1日起由陸自「北部方面隊」和美國海軍陸戰隊實施之代號「決心之龍2022」（Resolute Dragon 22）」美日共同訓練的一環。美方原先預定公開海馬斯的實彈射擊訓練，但因彈藥輸送出問題而臨時喊卡。

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陸自由駐地在北海道富良野町的第4特科群與美方的海馬斯大隊共約190人參加。第4特科群派出約150名兵力，約40名美國海軍陸戰隊官兵則來自日本國境之南的沖繩。

模擬距離約13至14公里外的敵方部隊，美日兩軍則先就敵軍位置的情報等資訊交換意見，再依序部署海馬斯及陸自的多管火箭發射系統（MLRS），這兩種戰場利器的發射器即朝向空中，MLRS發射演習彈後，發出轟然巨響並冒出白煙，共發射24枚火箭。

矢臼別演習場乃日本國內最大的演習場，這次的美日共同訓練預定14日結束，雙方強調，今後也將持續聯訓，達成提高離島防衛作戰能力、加強兩國合作的目的。

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