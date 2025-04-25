週六慎防雨彈！北東整天濕涼 西半部入夜轉多雲

週六天氣與今天相似，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區要留意局部大雨。（資料照）

2025/04/25 22:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（26日）白天東北部各地有雨，中南部局部有短暫陣雨，白天南部高溫可來到31度，北部高溫則約24度，南北溫差大。

中央氣象署預報，週六東北季風影響加上華南雲雨區東移，迎風面北部及東半部仍有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率；中南部地區，清晨前也有局部短暫陣雨，白天平地降雨機率降低，剩山區仍有局部短暫陣雨，晚上開始，西半部轉為多雲天氣，剩東半部仍有局部降雨。東北風偏強，桃園到台南、基隆北海岸、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風６級或陣風８級以上發生的機率

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溫度方面，北部、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚也涼，清晨中部以北及東北部低溫約19到21度，其他地區22到24度，白天北部、東北部及東部高溫23到25度，其他地區約27到31度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。離島地區，澎湖陰時多雲，氣溫22至25度；金門陰時多雲短暫陣雨，氣溫18至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫17至20度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，下週一、二受另一波鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北、宜花地區氣溫稍降；嘉義以北、東半部轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣；西北部沿海、宜蘭有短時較大雨勢機會，局部地區單點有機會達大雨等級；南部僅山區有零星降雨機會。

紫外線指數部分，週六各縣市均為「中高量級」。

​空氣品質方面，週六東北季風影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，中部以北降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好，南部污染物仍稍易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部局部地區可能達橘色提醒等級，敏感族群需多留意。

週六南部高溫可達31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六各縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週六北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部局部地區可能達橘色提醒等級，敏感族群須留意。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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