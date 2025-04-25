4/25 今彩539頭獎開3注！800萬獎落雙北、屏東

今晚（25日）開獎的第114000047期大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/25 22:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月25日開獎的第114000102期今彩539頭獎開出3注，由台北市中山區龍江路176號「鑫運彩券行」、新北市鶯歌區建國路234號1樓「你來發彩券行」、屏東縣內埔鄉內埔村文化路400號1樓「福德旺彩券行」開出；第114000047期大樂透頭獎摃龜。

第114000047期大樂透中獎號碼「20、21、24、25、31、35，特別號：28」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得165萬4925元；參獎共24注中獎，每注可得7萬4259元；肆獎共77注中獎，每注可得1萬4879元；伍獎共1425注中獎，每注可得2000元；陸獎共1948注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1535注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6447注中獎，每注可得400元。

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第114000047期49樂合彩中獎號碼為「20、21、24、25、31、35」。四合摃龜；三合共56注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3637注中獎，每注可得1250元。

第114000102期今彩539中獎號碼為「01、05、24、33、36」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6250注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0974注中獎，每注可得50元。

第114000102期39樂合彩中獎號碼為「01、05、24、33、36」。四合10注中獎，可得21萬2500元；三合共201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9498注中獎，每注可得1125元。

第114000102期3星彩中獎號碼為「885」。壹獎共63注中獎，每注可得5000元。

第114000102期4星彩中獎號碼為「9210」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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