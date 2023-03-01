烏俄戰爭1年逾6萬俄軍陣亡 超過二戰後俄羅斯所有戰爭戰死人數

華府智庫分析指出，烏俄戰爭第1年逾6萬俄軍陣亡，比二戰後俄羅斯所有戰爭的戰死人數總和還高。（法新社）

2023/03/01 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發逾1年，俄軍閃擊烏克蘭首都基輔企圖失敗，雙方在烏東僵持，進入消耗戰，華府智庫分析指出，烏俄戰爭第1年，逾6萬俄軍陣亡，比二戰後俄羅斯所有戰爭的戰死人數總和還高。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析預估，戰爭第1年，俄軍大約蒙受25萬傷亡，其中6-7萬人戰死，相比之下蘇聯在1979-1989的阿富汗戰爭約1.6萬死、俄羅斯1994-2009的車臣戰爭大約2.5萬死，烏俄戰爭俄羅斯的陣亡數比二戰後所有對外戰爭死亡總數還要高。

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烏俄戰爭已經進入消耗戰，俄羅斯士兵每月的平均陣亡率至少是車臣陣亡人數的25倍和阿富汗陣亡人數的35倍，武器系統都遭受了重大損失，估自戰爭開始以來，俄羅斯損失了大約50%的T-72B3和T-72B3M主戰戰車，以及大約三分之二的T-80BV/U戰車。

「戰略暨國際研究中心」稱，獨裁政權可以承受較高的戰爭傷亡，但俄羅斯的損失對俄國來說是二戰後前所未有的，雖然大量俄羅斯人死亡，目前對普廷的政治影響有限，但智庫強調，尚不清楚他是否能夠永遠保持這樣。

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